La mediación de la ONU en el conflicto político electoral de Honduras

Por: Ernesto Paz Aguilar

“La mediación es una institución que camina por la sombra sin hacerle sombra a nadie” declaró el jurista peruano José Luis Bustamante y Rivero en ocasión de concluir su tarea que dio origen al Tratado General de Paz entre Honduras y El Salvador. De esta manera, una mediación exitosa y una sentencia judicial del más alto tribunal del mundo puso fin a una controversia centenaria sobre límites territoriales entre países hermanos.

Concepto de mediación. La mediación es un proceso por el que un tercero ayuda a dos o más partes, con su consentimiento, a prevenir un conflicto o solucionar uno existente. La mediación, como instrumento de solución pacífica de conflictos ha evolucionado considerablemente. En el pasado, únicamente fue utilizada para solucionar conflictos entre estados. Sin embargo, en la actualidad frecuentemente se mezcla con elementos de los buenos oficios, la facilitación y el arbitraje. La novedad es que se utiliza también para contribuir a solucionar conflictos internos de los estados que amenacen la paz y la seguridad regional o internacional.

Concepto de diálogo. La mediación presupone un diálogo entre las partes, “es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden, los dialogantes no renuncian a su identidad, pero reconocen la validez de las reivindicaciones humanas de los otros…”. En el caso de Honduras, todavía no estamos en ese momento porque la cultura del diálogo y del debate está poco desarrollada y las partes en conflicto no tienen claridad sobre el objeto del diálogo y la naturaleza del conflicto.

La OEA pierde protagonismo. Aunque el Secretario General de la OEA afirme que es de extrema urgencia para la democracia hemisférica que el Consejo Permanente conozca los contundentes informes de la MOE y decida si recomienda o no la celebración de nuevas elecciones en Honduras la situación se encuentra bloqueada. La OEA pierde protagonismo por su lentitud y su influencia se diluye en las trampas del gobierno hondureño contra la MACCIH. Mientras tanto, la crisis política en Honduras se agudiza y la conflictividad aumenta. Vistas las cosas desde Washington, seguimos en la penumbra y lejos del amanecer.

La ONU entra en escena. En Nueva York, sede principal de la ONU, renace la esperanza. La organización mundial ha reaccionado favorablemente a solicitudes de los principales actores políticos y sociales del país y del gobierno para que apoye la implementación de un diálogo nacional inclusivo y participativo entre las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales. En ese sentido, desplegó la semana pasada una misión exploratoria para evaluar las modalidades y condiciones bajo las cuales podrían brindar este apoyo, misma que elaborará un reporte que presentará al Secretario General adjunto para asuntos políticos.

La ONU tiene una sólida experiencia en los procesos de mediación. La División de Políticas y Mediación del Departamento de Asuntos Políticos ha producido un documento muy esclarecedor denominado “Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz” disponible en el sitio web www.peacemaker.un.org. Dicho documento nos recuerda que la mediación es uno de los métodos más efectivos de prevención, gestión y solución de conflictos. No obstante, para que un proceso de mediación sea efectivo no basta nombrar una persona eminente que actué como tercera parte. A menudo es necesario convencer a los antagonistas de las virtudes de la mediación. Si bien todas las controversias y conflictos son únicos y requieren enfoques diferentes, existe un conjunto de buenas prácticas en que deben basarse los enfoques de todos los mediadores.

Elementos fundamentales de la mediación. La mediación es un proceso flexible pero estructurado y tiene los elementos siguientes: a) Preparación, que incluye contactos informales y la creación de un ambiente favorable al diálogo-negociación; b) consentimiento expreso de las partes en conflicto; c) imparcialidad del mediador; d) carácter inclusivo, es decir, deben participar además de las partes en conflicto otros interesados; e) implicación nacional; f) un proceso de mediación se produce en el marco del derecho internacional y los tratados internacionales; y, g) coherencia, coordinación y complementariedad de la mediación. En definitiva, el éxito o el fracaso de un proceso de esta naturaleza dependen en última instancia de si las partes en conflicto aceptan la mediación y si tienen el empeño de llegar a un acuerdo. Si las partes están de verdad dispuestas a estudiar una solución negociada, los mediadores pueden desempeñar una función inestimable.

El temor y la esperanza. Nuestro temor es que la mediación de la ONU fracase y que Honduras se convierta como Haití, en un estado fallido e intervenido militarmente por los cascos azules por culpa de la ceguera de los políticos y por la irresponsabilidad histórica de las élites dirigentes. Sería vergonzoso que la ONU organizara nuevas elecciones presidenciales o de una Asamblea Nacional Constituyente por nuestra incapacidad y torpeza. No obstante, el pueblo hondureño ha iniciado un proceso de emancipación y de toma de conciencia como nunca en sus casi 200 años como nación independiente. Esa es la esperanza.