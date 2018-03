Ley Nacional de Ciberseguridad, monumental distracción mediática

17 Feb, 2018 - 12:32 am

Por: José Antonio Pereira Ortega

Coronel ® japo916@yahoo.es

No cabe duda que a los hondureños, algunos políticos y personajes del entorno nacional nos creen tontos o nos quieren ver la cara de majes, y se lanzan con propuestas insensatas que por lo mismo reciben un monumental rechazo popular, hecho que pareciera no importarles porque repiten la acción.

Este comentario lo hago en relación al precario actuar de algunos malos políticos y políticas que lindan con la ignorancia o la terquedad queriendo imponer sus criterios y sus “verdades”, específicamente lo refiero a las dos propuestas de ley presentadas por diputados del Partido Nacional, que ocuparon y siguen ocupando las primeras planas de los diferentes diarios y noticieros televisivos, escritos y auditivos y con lo cual han despertado enojos, angustias y desesperación en la población que clama por retornar a la paz y tranquilidad secuestrada por la situación postelectoral. Como distracción funcionó pero creo que fue mayor la crítica justificada que la gracia de la gran metida de patas a propósito.

La propuesta de las reformas a las disposiciones de la Ley General del Presupuesto, es en definitiva un insulto al pueblo que está ávido porque se haga justicia contra los corruptos y corruptas que se han enriquecido con los dineros del pueblo y las ayudas internacionales que descaradamente se han desviado a bolsas particulares.

Por si fuera poco el error cometido, para enmendar recurren a una treta infantil y en menos que canta un gallo repiten aludiendo que fue un error en la publicación en La Gaceta y para ello se emite una fe de errata, por favor tengan respeto a sus electores.

Lo inconcebible en esta conducta es que ni siquiera se habían recogido los guiñapos del desastre, cuando aparece una nueva propuesta fatua y descabellada por ignorar el mundo en que vivimos, me refiero a la Ley Nacional de Ciberseguridad (denominación final) dizque para regular las “volquetadas de odio, rencor e insultos” que se transmiten en las plataformas y redes sociales, no refieren la montaña de pornografía que en mayor o igual cantidad se difunde, pero la doble moral no permite ver eso, definitivamente es un cinismo que arde.

Así pues ignoran cómo la evolución tecnológica nos ha arropado, podemos refrendar cómo en los últimos 10 años, se ha disparado el uso de los medios de comunicación social y el número de plataformas de medios sociales y todos sin excepción de edades, desde las generaciones mayores hasta la generación milénica (milennials en inglés), están utilizando en alguna forma las redes sociales disponibles casi de gratis en nuestro país, es por ellas cuando se trata del manejo y difusión de la información como vehículo facilitador del conocimiento y de la actualización de los acontecimientos nacionales e internacionales, que nos permite estar actualizados y comunicados a pesar de las distancias y del tiempo.

No dudamos que como todo en la convivencia humana social, existen personas que le dan otro uso y aprovechando la facilidad, lo impersonal que da el alcance ilimitado de estas redes, se aprovechan para atacar o desnaturalizar con odio, con rencor a otras personas u organizaciones que tienen objetivos o realidades de vida diferente y sin más elementos que sus prejuicios y estereotipos levantan o desfiguran con rumores, mentiras y medias verdades el honor o la naturaleza política y social de la persona víctima de su nefasto propósito.

Hay que decir que desde el momento que se postea una información, un comentario, una fotografía en el espectro del sitio o de la red es de cualquiera que esté en la misma y se reproduce sin imaginar cuán lejos puede llegar y crear efectos insospechados, y en nuestro caso confirmado por las enconadas reacciones que a nivel gubernamental y de las diversas organizaciones políticas, empresariales y sociales públicas y privadas ha provocado tremendo revuelo, al grado que ha logrado centrar la atención al nivel de las autoridades como para tratar de regular la situación vía una ley del Congreso Nacional, y mandar al congelador problemas torales que sufre nuestra Honduras y nuestro pueblo.

Como muchos hondureños, creo que es tiempo de buscar una solución factible a corto plazo entre nosotros los connacionales, poner tanto el Partido Nacional como la inoperante, caprichosa y terca oposición la dedicación debida, dejar las indirectas y las distracciones generadas desde las dos partes y centrarnos en los problemas reales, no podemos seguir rehenes de las acciones y reacciones histriónicas que parecieran ser patrocinadas, yo por lo menos no me las creo, estimo que hay errores en las “estrategias” de ambos, las dos partes se provocan a su manera, ya debe ponerse un alto a la chanfaina política que solo produce desorden, mala imagen y estancamiento al desarrollo.

Nuestros políticos deben recordar que en su condición de líderes y conductores de masas deben ser responsables, ya las elecciones pasaron, ya se emitió un comunicado oficial del órgano electoral, esto deben arreglarlo políticamente, dialogando y despersonalizando sus participaciones por los intereses del pueblo hondureño, aunque algunos se ilusionen con traer a los Cascos Azules de la ONU. Sean serios y háganse hombres los unos y los otros, díganse las cosas de frente y no ocultos detrás de las facilidades tecnológicas.