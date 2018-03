Mujer se corta la oreja porque no la dejan ver a sus hijos en Copán

Una mujer se arrancó su propia oreja porque su familia no la deja ver a sus hijos después de haber salido de la cárcel, en Copán.

Este insólito caso ocurrió ayer en La Entrada, Copán, al occidente de Honduras, donde la mujer identificada como María Cristina Raquel (38), obedeció a las voces en su cabeza y cometió el atroz acto, “me siento decepcionada y por eso tomó esa decisión”, dijo.

“Caí presa y desde que salí no volví a ver a mis hijos, tengo un hermano que es policía que me había prometido traerme a mi hija, pero no se la pienso quitar y lo que más me duele que tengo días de haber salido y no son dignos de traérmelos”, comentó.

La mujer originaria del municipio de San Nicolás y residente Nueva Arcadia, aseguró que “me gusta el alcohol y cuando le pego, le pego hasta un mes, y mi familia está decepcionado de mí y yo me siento muy sola”.

También comentó que se suministró estupefacientes vía intravenosa combinándolo con alcohol, lo cual la llevó experimentar episodios desorientados de alucinaciones asegurando que escuchaba varios sonidos dentro de su cabeza, lo que habría originado la idea de cortarse las orejas.

Tras mutilarse la oreja, la mujer caminaba tranquilamente toda ensangrentada por el parque, como si nada hubiese pasado, la mujer lo único que solicita es que la dejen ver a sus hijos, pero gracias a la pronta ayuda fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja.