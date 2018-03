Portavoz FF AA: Lancha que naufragó en la Laguna Caratasca no cumplió con protocolo

17 Feb, 2018 - 1:29 am

PUERTO LEMPIRA, Gracias a Dios. De acuerdo al reporte de las autoridades sobre el naufragio de una lancha en la Laguna Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios, los primeros reportes revelan que la embarcación salió sin zarpe del muelle de Puerto Castilla.

El lamentable accidente registró seis ahogados y nueve de los pasajeros y el tripulante fueron rescatadas con vida, ahora el lanchero está siendo acusado por el delito de homicidio culposo.

La lancha que naufragó mide 25 pies, construida con fibra de vidrio, con motor de 200 caballos de fuerza, donde se transportaban 16 personas desde Puerto Lempira hacia la comunidad de Cauquira, explicó ayer, el director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, capitán de navío José Domingo Meza Castillo.

Luego que se llevara una operación de búsqueda y rescate por parte de efectivos de la Fuerza Naval, apoyados por miembros de la Policía Nacional y algunas personas particulares, aproximadamente a las 2:00 de la tarde del martes, día del naufragio, se lograron rescatar a 10 personas con vida, las que fueron trasladadas al hospital de Puerto Lempira, donde están en etapa de recuperación, mientras que los cadáveres se encuentran en la morgue de la misma ciudad puerto, agregó Meza Castillo.

LANCHA SALIÓ SIN ZARPE

La investigación sobre el naufragio la está realizando el Departamento de Seguridad Marítima de Marina Mercante, y extraoficialmente se conoce que la lancha salió sin zarpe del muelle de Puerto Castilla y llevaba exceso de carga, lo que pudo provocar el accidente.

Zarpe es el protocolo que utiliza el departamento de seguridad para dos propósitos, uno es que la lancha no puede salir si no es autorizado por el capitán de puerto y la segunda es cuando la embarcación está lista para salir, entonces el mismo capitán de puerto le hace la revisión de rigor, lo cual no ocurrió con la lancha que naufragó, explicó el oficial naval, Meza Castillo.

Los sobrevivientes del naufragio, manifestaron que el motor de la lancha se apagó a medio camino, y las malas condiciones meteorológicas, (el fuerte viento y las olas altas), provocaron que la lancha perdiera la estabilidad, por lo cual posteriormente se hundió.

Los seis ahogados por el naufragio, son; el maestro de educación primaria, Demsy Álvarez Tela; su esposa, Geraldina Valderramos (27) y su pequeña hija Greisi Álvarez Valderramos (7); la joven Auralina Flores Wilson (25), William Blanco y la niña Alma Pravia Álvarez (2). (EB)