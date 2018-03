El sueño de los viejos maestros

JOSÉ ARMANDO SARMIENTO.

Yo soy de Juticalpa, aunque haya nacido en otro pueblo de Olancho. ¿Pero cómo no puedo ser de Juticalpa? Si aquí de niño descubrí el milagro del abecedario que me enseñó a leer en Froylán Turcios, que jugaba con las palabras como un hechicero de ideas, que esta es la tierra de luz y de íntima fragancia.

¿Cómo no puedo ser de Juticalpa? Si aquí, en el colegio La Fraternidad mis maestros formaron mi carácter y me abrieron con sus lecciones los misterios del mundo y de la vida.

Cómo no recordar, en ese momento a Zacarías Álvarez que intentó enseñarnos las reglas gramaticales del buen decir. Y a Froylán Castellanos el que nos despertó el interés por el ideal y la belleza y nos llevó con su verbo torrencial, a volar por el cielo de la literatura universal y nos afirmaba que no se puede ser olanchano sin leer el Quijote y tampoco se puede ser olanchano sin ser Quijote. Y cómo no traer, convocado por la voz del cariño, a don Chepe Sarmiento, nuestro profesor de ciencias de quien aprendimos que para entender los misterios del universo no era necesario estar tocado por la gracia divina, porque era suficiente abrir los libros de física y astronomía para que los fantasmas de la superstición se volatizaran por el aire.

¿Cómo no puedo ser de Juticalpa? Si esta tierra generosa arropa en sudario de ternura los restos de mis padres, Armando Sarmiento Becerra y Alba Montoya Fonseca. Si aquí están convertidos en polvo mis abuelos José Melitón Sarmiento Ávila y Hortensia Becerra Meza. Y los padres de mis abuelos y a los abuelos de mis abuelos de apellidos Ávila, Alemán, Casco, Becerra Meza. Y si los traigo a la memoria no es para hacer gala de blasones y heredades, que no los tengo, sino para saber que soy familia de la mitad de los juticalpenses; pero más identificados con ese invisible hilo mágico de la sangre común, todos los hijos de Juticalpa somos hermanos, unidos por las cadenas de las tradiciones, por el legado de recuerdos, por esos hermosos fulgores que abrazan los corazones con la amistad, que es la savia de esta tierra.

Me fui de Juticalpa a estudiar, y desde lejos la recordaba como a novia ausente que entre más lejana es más bella y más deseable. Me fui a buscar un ideal y una meta, me encontré con el derecho; pero ya con la toga en los hombros el espejismo de la ilusión se rompió en pedazos cuando descubrí la verdad que me ocultaban los códigos; la sociedad no se asienta en ley, sino que tiene como base la desigualdad social; que es para usar una expresión pintoresca de Voltaire, una sociedad donde hay hombres que llevan en sus espaldas una silla y los que llevan en los talones las espuelas. Como no soy abogado que admira el vuelo del águila rampante no he podido ir al norte del continente a saludar al Pato Donald; pero quizás por eso puedo decir con orgullo que este nieto de un general de Sandino, sigue creyendo en el porvenir de un mundo de felicidad de todos y para el bien de todos; este viejo maestro sigue soñando, con juvenil arrebato, en utopías inalcanzables.

Este hijo de Juticalpa le dice a usted señor alcalde Rubén Henríquez, a la honorable Corporación Municipal que este pergamino es mi partida de nacimiento y mi título para ejercer con más dedicación mi trabajo sobre el pasado de Olancho.