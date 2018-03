El antídoto contra el odio es el amor: se produce en el hogar cada día

El odio es producto de las injusticias, el amor construye

Los religiosos olvidaron el mandato de Jesús de “amaos los unos a los otros” y se acomodaron a los beneficios del poder político

Esta sociedad nos da facilidades para hacer el amor, pero no para enamorarnos (Antonio Gala)

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela

DANLÍ, El Paraíso. “La mayor declaración de amor es la que no se hace, el hombre que siente mucho, habla poco” (Platón). Tan difícil en la época que vivimos escribir sobre el amor o la amistad en una sociedad desorientada y confundida, donde los valores y principios son parte de la historia.

A la humanidad le hace falta amor. Los seres humanos vivimos enfrascados en una guerra interminable donde lo que más se destaca es el odio. Ese odio que trasciende a todos los estratos sociales, religiosos, políticos y culturales. En otras palabras, ha desaparecido la escuela del amor para darle paso al odio que se anida en el resentimiento, producto de las injusticias.

Actualmente se discute una ley que busca, según los impulsores de la misma, terminar con el odio, pero se olvidan que los principales componentes del mismo, son el Estado y las instituciones responsables de seguir el ejemplo, cumpliendo las leyes sin menoscabar los derechos del resto de la sociedad que reclama justicia.

Un Estado donde no existe justicia, donde se favorece al que delinque y se castiga al inocente, provoca frustración, enojo, impotencia y finalmente, incita al odio hacia aquellos que se escudan en el poder y los privilegios que les concede la impunidad institucionalizada.

Pero este tema del odio es un capítulo aparte, sin embargo, es un componente de la sociedad que amerita un estudio especial, conocer las causas que lo genera, por ahora, el antídoto más efectivo es el amor, muy difícil para digerirlo cuando las heridas son profundas.

Rabindranath Tagore, dice que el amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda la creación”. Friedrich Nietesze, agrega: Hay siempre un poco de locura en el amor. Más también hay siempre un poco de razón en la locura.

El pasado 14, Día del Amor y la Amistad pudimos ver esa locura en las floristerías. Jóvenes en su mayoría y unos tantos adultos haciendo fila para comprar un arreglo floral para llevarle a la novia o la esposa. Una prueba indubitable que este bello sentimiento prevalece, que tiene un profundo significado de todo lo que nos rodea, incluyendo la creación, porque una flor natural no la produce las manos, sino el Creador del Universo.

Gilma Ferrufino, propietaria de la distribuidora de flores naturales en esta ciudad, afirma que el mejor día de venta de arreglos florales es el Día del Amor y la Amistad, “es una novedad; la mayor parte de clientes son jóvenes, ahora se han sumado muchos adultos, hace algunos años no era común esta fiebre amorosa por las flores y como es lógico, el mejor regalo sentimental para el ser amado. Los jóvenes y los adultos ya no esconden un arreglo floral, lo llevan con orgullo. “Las muchachas abarrotan el negocio en busca de tarjetas o cualquier detallito que haga feliz a su novio o esposo”.

“Es un día de fiesta, increíble la cantidad de jóvenes y adultos haciendo fila, las floristas se alcanzan haciendo los arreglos, pero no solo son flores, los peluches también provocan sentimientos, un globo en forma de corazón, cualquier detalle que provoque mariposas en el estómago es bueno, quizá por esa razón la Madre Teresa de Calcuta dijo que el amor para que sea autentico debe costarnos”. No se trata del costo material sino de todo aquello que se anida en los sentimientos.

“Que maravilloso fuera si todos los seres humanos comprendiéramos toda la belleza que encierra la palabra amor, no habría guerras, violencia y odio. Óscar Wilde dice que amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna”, “Jesús lo dijo en su tiempo, amaos los unos a los otros”. Pero qué lejos estamos de estas realidades, sin embargo, no todo está perdido. Es tiempo de volver al hogar donde se cultiva el amor para construir sociedades justas. Que los clérigos y pastores en lugar de avalar las injusticias de los gobernantes regresen a los púlpitos para predicar el mensaje de amor, rescatar y amar a los violentos para construir un mundo de paz.

Michel de Montaigne, dice: ¡El amor! El amor es el ala que Dios ha dado al alma para que pueda subir hasta Él. En verdad, los seres sin amor están muy lejos de Dios, secos como los desiertos, incapaces de sentir, son pozos profundos, pero sin agua.

Napoleón Bonaparte, sin olvidar que su principal afán era hacer la guerra para aproximarse al objetivo dijo: “En la guerra, como en el amor, para llegar al objetivo es preciso aproximarse”. Es lo que observamos en los cientos de jóvenes en la floristería, ya se dieron cuenta que las mujeres aman el romanticismo y que no existe mejor detalle para acercarse que regalar una flor.

¿Cuántos recuerdan aquella canción de Roberto Carlos? “Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía llevar flores”… Un joven me dijo, “a mí me gustan las flores, pero todavía no logramos superar esta sociedad machista, muchos creen que llevar un ramo de flores es sinónimo de ser gais, (dijo otra palabra), quedé frustrado, pero ya superé esa etapa”. Otro comentó entre risas, a mi me dijeron que quien se había muerto y les respondí, tu abuela y le llevo flores, no volvió a molestarme.

Aunque esta fecha es netamente comercial, su significado es más que eso, porque despierta ese bello sentimiento que se llama amor y que se expresa a través de una flor. Ojalá que esa fiebre de amor no sea de un día, que sea permanente, no hay que esperar el 14 de febrero para expresarlo.

Ortega y Gasset dice: “El deseo muere automáticamente cuando se logra: fenece al satisfacerse. El amor en cambio, es un eterno insatisfecho”. Por qué entonces se termina el amor, porque solo fue un deseo. Y finalmente, cerramos por hoy con el pensamiento de Friedrich Nietsze: “Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal”.