Duelo por el descenso en el Excélsior

En el Excélsior será un juego a “muerte” entre Platense y Real Sociedad, ya que ambos están en peligro del descenso.

La novena jornada del Clausura 2017-2018 se completacon dospartidos con injerencia directa de descenso, ya que tres de los cuatro involucrados son farolillo rojo, por lo tanto el partido es clave para ellos. En Puerto Cortés, Platense no debe ceder más terreno en casa y debe sumar los tres puntos ante Real Sociedad, mientras en El Progreso, el Honduras debe mantener la línea de ganar en casa al recibir al Marathón.

PLATENSE – REAL SOCIEDAD

Duelo directo por el no descenso, ambos equipos tienen muy buenos planteles y entrenadores recién llegados que han mostrado mejoría pero el clausura es complicado, no es fácil salir de la crisis deportiva. Para los locales la tarea pendiente es sumar en casa, allí está la base para salvar la categoría, ya que equipo que no suma en su estadio no merece estar en Primera División, en todo caso los “escualos” llegan ligeramente favoritos, pero el duelo será difícil.

DATOS HISTÓRICOS:

Triunfo más reciente de Real Sociedad en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, 6 noviembre 2016, 2-1, goles de Rony Martínez y Pablo Arzú. Descuento del panameño Brunet Hay Pino.

HONDURAS – MARATHÓN

Honduras Progreso debe aprovechar su localía para salir de la zona de descenso, sin embargo el duelo no es fácil ante un Marathón que trata de recuperarse de una crisis de resultados. La fortaleza local es la ofensiva, así que seguramente desde el primer minuto van con todo para ganar un partido vital en sus aspiraciones de permanencia mientras los verdes urgen de los puntos para meterse de nuevo en zona de liguilla. No hay un claro favorito para este duelo.

DATOS HISTÓRICOS:

Marathón no gana en el estadio Humberto Micheletti desde el 10 septiembre 2016, 2-1 con goles de Samuel Córdoba y Diego Reyes. Descuento local de Ángel Tejeda (p).