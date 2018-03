Filtran primera fotografía del nuevo Nokia 7 Plus (FOTO)

El teléfono será presentado a nivel global en el Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona (España) entre los días 26 de febrero y 1 de marzo.

A unos días de la esperada llegada del nuevo Nokia 7 Plus se ha filtrado una fotografía del dispositivo en redes sociales.

Pocas horas luego de conocerse imágenes digitales de la apariencia del esperado ‘smartphone’, el portal chino VTech publicó la primera instantánea real del Nokia 7 Plus que reveló algunas de las características del diseño de su pantalla.

De acuerdo con la publicación, se trata de un móvil de gama media de 6 pulgadas y una pantalla amplia de bordes muy delgados (formato 18:9) que se estima contará con una textura “bastante buena”. Además, incluye una cámara frontal de 16 megapixeles en su parte superior derecha y una cámara principal trasera de dos lentes (de 12 y 13 pulgadas) con sensor dual Zeiss y flash LED.

HMD Global is going to release Nokia 7 Plus as a AndroidOne device! #Android #AndroidOne #MWC

This MWC 2018

~✌️ pic.twitter.com/KcMrQgu1Jg

— UrTechConsultant (@urtechdude15) February 18, 2018