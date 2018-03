Los oscuros secretos del Pentágono (The Post)

Por: Froylán Ochoa Alcántara

Abogado

Se trata de una obra cinematográfica realizada por el genial director de cine Steven Spielberg.

Quien se ha destacado en su carrera profesional en el mundo del celuloide, llevando a cabo grandiosas producciones de variada naturaleza como de ficción, históricas, políticas etc., que han deleitado al público amante del séptimo arte en las salas de exhibición de todos los países del mundo abarrotadas de seres humanos de todas las razas, tamaños y colores, por lo que su profesionalismo lo ubica entre los mejores y más galardonados directores en la historia de Hollywood.

Basada en la realidad política de varios gobiernos de los Estados Unidos de América a mediados de los años cincuenta del siglo veinte, encabezados Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson y finalmente, Richard Nixon, el país más poderoso del mundo se empeña en detener el peligro comunista en el Lejano Oriente (Vietnam, Corea, etc.) y para ello se tejen medidas y acciones subrepticias por parte de algunas agencias a espaldas del pueblo estadounidense al que se le ocultan las verdaderas acciones políticas que implican el ingreso escalonado en el conflicto de Vietnam que entonces estaba gobernado por un régimen corrupto.

Las acciones empiezan a desenvolverse cuando un alto consejero de Defensa, competente y agudo, y cuyo jefe es el señor MacNamara decide fotocopiar documentos secretos de la Corporación Rand, todo ello sucede en la ciudad de Washington D.C., los referidos documentos son parte de un estudio realizado por el secretario de Defensa MacNamara, clasificados Top Secret, mismos que son sustraídos por el oficial de defensa y luego son filtrados hacia el diario Times de Nueva York.

La trama continúa, cada vez se pone más interesante, ya que están en juego delicados documentos estratégicos de la defensa nacional, en el New York Times, poderoso medio periodístico en el que ya aparecieron los primeros documentos destapando la “caja de Pandora”. En la Casa Blanca se desata un movimiento inusitado todo para averiguar quién era el directamente involucrado en el asunto, y no era para menos, pues se trata de un relato sobre el ambiente en el cual los principales políticos y académicos tomaban decisiones que afectaban a las vidas de los vietnamitas tanto del norte como del sur, de los estadounidenses y de sus aliados. La publicación en la primera página del New York Times le fue asignada al periodista Neil Shehaan, un experimentado redactor quien tomó el “toro por los cuernos” el presidente Nixon lo trató de bastardo, son of a bitch.

Otro escenario era lo que pasaba en el Washington Post, diario local importante, dirigido por una valiente mujer, Katerine Graham, heredera e hija del fundador del periódico, ella se bate con honor y estoicismo en contra del poderoso equipo gubernamental de don Richard Nixon, desde ya tenían problemas por que el presidente les excluyó a la reportera Judith de la Casa Blanca para que cubriera la noticia de la boda de la hija del gobernante, prohibiendo el acceso a la misma y menos que publicaran fotos del evento.

Pero otras circunstancias se producían al mismo tiempo, Katie como era dama de influyentes relaciones y de alto nivel en los círculos sociales de la ciudad capital, era amiga cercana de MacNamara y su esposa Maggie, también había cultivado relaciones estrechas con el expresidente Lyndon B. Johnson, y también con los Kennedys, así que, su periódico tenía un gran prestigio entre las altas esferas políticas y sociales del país, de manera que con el consejo de sus asesores financieros y de la prensa estaba en campaña para ingresar a la American Stock Exchange, para colocar acciones a disposición de los inversionistas. El monto de las acciones ascendía a un millón punto tres (1.3 M) a razón de $24.50 por cada acción en el mercando, dicha campaña fue un total triunfo.

Por otro lado, el reportero Dan Bagdikian mediante sus contactos consigue el resto de los documentos consistente en el estudio del exsecretario de la Defensa que lo formaban cuatro mil páginas. Los documentos, que son ordenados en casa del director del diario Washington Post, el periodista Ben Brandlee, el personaje es interpretado por el actor Tom Hanks, relevante papel pues era el más interesado en que se publicaran los documentos secretos del Pentágono y lo cual se logra finalmente, sin embargo, pesa sobre todos ellos la presión del gobierno y se les amenaza con llevarlos a la Corte y posiblemente a la cárcel por violación a la Ley de Espionaje. Después la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 3 por 6 vota a favor de los periódicos, argumentando que la prensa está para informar a los gobernados y no para el gobernante.

En resumen puede concluirse el poder que ejerce la libertad de prensa en los Estados Unidos de América y el respeto y la garantía de que la ciudadanía este completamente informada en una democracia tal como debe de ser.

Al final de este pequeño trabajo, quiero resaltar que cuando estos eventos sucedieron en el año de 1971, entonces me encontraba en la ciudad de Washington, realizando un curso de entrenamiento en la Organización de los Estados Americanos OEA, y tuve en suerte de asistir a la boda de la hija del presidente Nixon, celebrada en los jardines de la Casa Blanca, acompañado del abogado Armando Álvarez Martínez, quien fungía en aquel país como primer secretario de la Embajada de Honduras.