Microficciones

Kalton Harold Bruhl.

EN EL DESVÁN

Subió al desván, asegurándose primero de que nadie lo siguiera. Todavía sentía cómo la piel palpitaba, allí donde el día anterior había recibido los golpes con el cinturón. Vació sus bolsillos y comenzó a trabajar. Humedeció un trozo de pan con el agua que había llevado en un pequeño frasco de plástico. Cuando se hubo reblandecido lo suficiente, modeló con la pasta una burda muñeca. Sabía, por lo que había aprendido en la televisión, que necesitaba un objeto que perteneciera a la persona que se intentaba representar. Lo mejor eran uñas o cabellos, pero lo único que había podido hurtar era un lápiz de labios. Mientras maquillaba el rostro de la muñeca, suplicó en silencio que diera el mismo resultado. Luego sacó de un rincón una caja de zapatos. La abrió con cuidado para que no escaparan los escarabajos que había atrapado la tarde anterior. Tomó la muñeca y la contempló con desprecio antes de meterla en la caja y cerrar la tapa. Para que el hechizo surtiera efecto, decían en los viejos filmes de terror, se requería fe y un fuerte deseo de venganza. Él los tenía ambos. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. No tuvo que esperar demasiado: en poco tiempo alcanzó a escuchar los gritos de dolor de la directora del orfanato. El niño sonrió complacido y, mientras bajaba las gradas, empezó a silbar una alegre tonada.

COLATERAL

No pudo evitar mirar de reojo la puerta del apartamento. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para reprimir el impulso de tocar el timbre. Bajó hasta el sótano del edificio y, mientras revisaba las cargas explosivas, pensó que no estaría mal hablar con ella una última vez. Imaginó la escena, pero muy pronto desechó la idea. No sabría qué decir. Ajustó el temporizador para que la explosión se produjera en cinco minutos y salió a la calle. Cuando faltaban unos segundos volvió a pensar en la puerta. Quizás sí debió haber llamado. Después de todo, su madre no tenía la culpa de haberse mudado al mismo edificio que su exesposa.

RECORDATORIO

Hay unos números grabados en su espalda. Me acerco para verlos mejor y de pronto necesito salir de allí. Hasta ese momento había logrado disimular bastante bien. No muchos habrían sido capaces de hacerlo. Sobre todo, si al llegar a la escena de un crimen encuentran el cadáver de su amante. Dejo que mi compañero continúe con el reconocimiento y salgo a la calle. No sé cómo pudo descubrirlo ni desde cuándo lo sabe. Pienso de nuevo en los números y me digo a mí mismo que de lo que sí puedo estar seguro es de que nunca volveré a olvidar la fecha de mi aniversario de bodas.