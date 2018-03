Posturas sexuales adecuadas para principiantes

Al pasar los años es común ver que la vida sexual en las personas comienza cada vez más temprano, por lo que se hizo necesario educar a los jóvenes sobre los riesgos que se corren al momento de tener relaciones, pero también se debe educar en cuanto al placer, creando educación con temas como posturas sexuales y otros temas que son de agrado a la hora del romance.

Y aunque la información que corre sobre el tema es mucha, eso no quiere decir que los jóvenes no sigan sintiendo ese miedo y preocupación a la hora de tener relaciones sexuales. Lo primero y más importante es el cuidado personal, teniendo en cuenta que se debe usar métodos anticonceptivos como el condón, no solo para evitar un embarazo, sino una posible enfermedad de transmisión sexual.

Pero, otra preocupación que tienen las personas es acerca del placer, y no solo el sentir propio, sino el de la pareja, que también puede estar experimentando sus primeras sensaciones en el sexo, por lo que se debe escoger las mejores posturas sexuales acordes a la intención.

Cuando la mujer va a perder la virginidad, aunque se dice que ir despacio es lo mejor, lo recomendable sería tener movimientos rápidos, ya que la rotura del himen de la mujer puede ser más doloroso si la penetración es lenta, aunque eso no quiere decir que toda la relación sea así, también pueden culminar con movimientos lentos y posturas sexuales que optimicen sus sentidos.

Si usted está decidido a disfrutar del sexo, lo mejor es que implemente posturas como “fusión” que es cuando la mujer está encima del hombre, sentada o en cunclillas, dominando los movimientos sexuales. También está la “amazona” que es cuando el hombre está sentado y la mujer se sienta encima del hombre, y debe tomar las riendas de la velocidad y movimiento.

Pero si definitivamente usted necesita posturas sexuales para ‘dummies’ lo mejor es que haga lo clásico: el misionero, que consiste en tener a la mujer acostaba boca arriba, mientras el hombre la penetra encima de ella, siendo el hombre el que marca los ritmos de la relación. También está la pose “profunda” que es similar al misionero solo que la mujer tiene las piernas levantadas, haciendo que sea mayor la penetración.