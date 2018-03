Restrepo critica al Alajuela por contratación de tres catrachos

Antes del inicio del Clausura el equipo Olimpia tuvo muchas bajas, lo que sorprendió a su directiva, afición y cuerpo técnico.

Los albos para el arranque del certamen tuvieron las bajas de Luis Garrido, Roger Rojas, Alexander López, Bayron Méndez, Javier Estupiñán, Renán Benguché, Israel Fonseca y el colombiano Andrés Quejada, entre otros.

Terminada una vuelta el técnico del Olimpia, Carlos Restrepo, no se había pronunciado sobre el éxodo de dichos futbolistas y en entrevista en la sección Mesa Redonda de Cinco Deportivo, tocó el tema.

“El tema de los tres jugadores de la Liga Alajuelense (Luis Garrido, Roger Rojas y Alexander López), los arregló antes de terminar el torneo, me pareció mal hecho, independientemente que tengo buena relación con ellos, no me pareció que se hubiese hecho de esa manera”, afirmó.

“Fue una sorpresa para nosotros, y te pone a correr para contratar, y eso así es complicado”.

“Las otras salidas (Estupiñan y Méndez), se dieron por la parte presupuestal, y que también quería más minutos”, concluyó.