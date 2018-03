¡Ya no más!

Pienso que el tiempo de espera que se les concedió a los señores “Mel” y “Chava” llegó a su fin, es tiempo de rendir cuentas al pueblo trabajador, los que fueron sus seguidores auténticos han llegado al cansancio y le dan la espalda ante el continuo acoso que nos someten pandilleros y antisociales noche a noche en las principales ciudades del país, por una parte los diputados electos por sus seguidores es legal, ninguno llegó a protestar, igual situación se da con los alcaldes de la Alianza, para estos es correcta y la legalizó el TSE, la jodida con “Mel” y “Chava” es creerse que habían ganado, después alegaron que no sabían contar, pidieron y lo hicieron nuevamente y las cuentas eran correctas, habían perdido, ¿por qué entonces tanto salto si el terreno es plano, por qué tanto grito si el pueblo no es sordo, por qué tantos llantos si aquí no hay niñeras?

La tolerancia de JOH es inaudita, si más tiempo les dan, pensarán que no tenemos la capacidad para poner orden como hacían antes en las escuelas, si nos portábamos mal nos daban duro con una vara fina, que por aquí usaban la de tamarindo y vea mi amigo, esas sí calaban de verdad, no hay otra forma de reacción contra este par de granujas que se han engrandecido al evitar que se les llame al orden; señor Presidente, por las noches grupos de pandilleros, porque son estos los que se han dedicado al pillaje y al terror, ayudados por muchos empresarios que prefieren estar manteniéndolos a costa del derecho al trabajo de los comerciantes que no tenemos la capacidad de pago, ayudados aún por empresarios nacionalistas que se dan a la tarea de brindarles logística, la Policía no tiene reacción, al menos es lo que veo en Choluteca, prefieren esperar hasta cuatro horas para que se consuman las llantas a moverse para apartarlas y que continúen los honrados ciudadanos camino a sus casas a descansar.

La Policía no tiene reacción y los ciudadanos al rato nos vamos a cansar, entonces será la de Troya, señor Presidente , a estos hombrecitos no les importa el diálogo, ni aceptarán solución que no sea su solución, al momento demostrar fuerza y quitar el trapo que cubre sus rostros, notarán que son pandilleros, no seguidores de la Alianza, partido donde existen personas que al igual que nosotros tienen que trabajar y mucho que perder, haga uso de las herramientas jurídicas que le confiere la Constitución y las leyes, dénos al menos el derecho de trabajar en paz, que en estos momentos está restringido en manos de estos cipotes inadaptados que al llegar la noche piensan que la ciudad queda en sus manos. Querido amigo Presidente, tenga la seguridad que el pueblo trabajador se lo agradecerá y apoyará, hay que enviar al carajo a esas ONG´s, como las de un cipote peludo, maloliente, malcriado y golillero de apellido Méndez, que en todos estos relajos anda metido apoyándolos con piedras y altavoces de seudarevolución, comprendo que tal decisión es muy peligrosa, pero estos vagos no entienden de otra manera, señor Presidente, al final cuando ya no exista más diálogo y más nada que darles, continuarán haciendo lo que más les gusta: quemar, destruir, manchar paredes y robar; duro con ellos Presidente, el pueblo honrado lo apoya, pero estos relajos ¡ya no más!

Toño Flores

Choluteca, Choluteca