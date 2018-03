ATIC “escarba” OABI por mil millones de la MS

Una serie de irregularidades a lo interno de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es lo que comenzó a “escudriñar” la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), relacionado al manejo de los millones de lempiras y dólares que tiene a su cargo ese ente estatal, no solo los recibidos en la actual administración, sino que también, arropa el manejo que realizó desde que estuvo al frente el abogado Humberto Palacios Moya.

Es así que desde el viernes pasado realizó una inspección en la OABI, seguido del secuestro de documentos de la Dirección administrativa de esa institución.

Ricardo Castro, director de la ATIC, confirmó ese día que la acción se debe a una investigación sobre la administración de los bienes que se encuentran incautados, por lo que se procedió al secuestro de la documentación para indagar acerca de las administraciones pasadas sobre el manejo de los bienes.

Las acciones de inspección y secuestro de documentos se realizó desde tempranas horas del viernes hasta altas horas de la noche de ese mismo viernes, por lo que en ese momento las Oficinas de la OABI se mantuvieron cerradas debido a las acciones que realizaban los fiscales.

LA TRIBUNA conoció por fiscales de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) que son varias líneas investigativas que persigue junto con la agencia élite del Ministerio Público entre las cuales se destaca la verificación de los fondos que destina la OABI, a través de la petición del Poder Ejecutivo, hacia que ONG están asignando los dineros que obtienen a través de los millonarios aseguramientos del Ministerio Público y de las subastas que realizan cada cierto tiempo.

Además de ello, quieren conocer sobre cuánto es lo destinado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de lo subastado por la OABI, también el total de fondos que les asignaron al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

El exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, dijo ayer al mediodía después de la intervención de la OABI que “estamos en una operación de aseguramiento de documentos en la Oficina Administradora de Bienes Incautados, tenemos un tema importante ahí que será revelado en las próximas semanas, de tráfico de bienes incautados de actos administrativos impropios que se están realizando en la OABI y eso próximamente será denunciado”.

Agregó que dependiendo de la información que se obtenga este día en la OABI, ameritará si se entra en un nuevo caso de investigación con respecto al tráfico de propiedades incautadas en el país.

Remató que “tenemos información de altos funcionarios del Estado que han recibido bienes incautados sin pagar un solo lempira”.

MILLONARIAS “AVALANCHAS”

Del mismo modo, la ATIC indaga hacia dónde fue a parar más de mil millones de lempiras decomisados en las tres fases de la Operación Avalancha que fueron entregados en febrero y octubre del 2016 y en septiembre del 2017, los cuales están distribuidos entre sociedades mercantiles que manejaban los líderes y sucesores de la Mara Salvatrucha (MS-13), caletas, cuentas de bancos, bienes inmuebles, vehículos, furgones, entre otros que fueron asegurados y entregados a la OABI por parte del Ministerio Público.

Al mismo tiempo buscan conocer acerca del manejo de un centenar de empresas que tiene bajo su administración la OABI que les fue entregado por el ente fiscal en los últimos años.

En manos de quienes se encuentra en la actualidad debido a que existe información de que varias de las sociedades mercantiles aseguradas siguen siendo manejadas por personas ligadas al lavado de activos.

MANEJADA POR LOS DUEÑOS

Uno de los casos en los cuales hizo énfasis el fiscal de la UFECIC es en la empresa de cultivo de Okra ubicada en Choluteca, misma que fue asegurada en noviembre de 2016 y que es propiedad del señor Orlando Pinto a quien la Fiscalía lo vincula como socio de los hermanos Valle Valle.

“Esa es una de las empresas que sigue siendo manejada por la familia Pinto señalados por el delito de lavado de activos y de ser testaferros de los hermanos Valle Valle, a pesar de que ya está en manos de la OABI, al parecer hay un trato con las autoridades de la Oficina Administradora”, indicó.

Al mismo tiempo dijo que “De acuerdo a investigaciones de agentes asignados al Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, “Los Pintos” están ligados a cometer delitos como tráfico de drogas y lavado de activos; además, se ha logrado determinar algunos lazos de esta organización con el cartel de Los Valle Valle”.

A este grupo de personas, durante el 2015 la ATIC ya les había incautado un total de 92 propiedades en varios sectores de Choluteca.

Similar a esta situación estarían otras sociedades mercantiles que están bajo la administración de la OABI, pero realmente siguen bajo el mando de familiares o administradores investigados por la Fiscalía por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, testaferrato, entre otros ilícitos.

LUJOSAS MANSIONES

Al mismo tiempo, la ATIC junto con peritos forenses, la documentación de la OABI para llegar a los funcionarios públicos y diputados que están metidos en un supuesto tráfico de bienes incautados de actos administrativos impropios que se están realizando a lo interno y de manera irregular la Oficina de Bienes Incautados.

Entre los lujosos bienes que estarían en poder de los funcionarios están algunas de las viviendas incautadas a capos hondureños que se encuentran presos en Estados Unidos, tales como las que le fueron aseguradas al Negro Lobo, Los Valle Valle, Los Cachiros.

“Entre los bienes que podrían haber sido otorgados a los funcionarios están casas y vehículos de lujo que han sido decomisados y entregados en cada una de las operaciones y que estarían en manos de ellos para su uso diario y habitando en ellos sin pagar nada”, indicó el fiscal.

DÓNDE ESTÁ EL GANADO

Es de recordar que parte del ganado que les fue asegurado a la familia Rosenthal fue otorgado a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de Catacamas, Olancho, pero el mismo se supo que fue devuelto a la OABI supuestamente.

“En cuanto al tema del ganado estamos en proceso de investigación para conocer acerca de dónde se encuentra el mismo”.

Del mismo modo, tenemos conocimiento que las haciendas aseguradas están siendo siempre administradas por familia de los propietarios que en la mayoría de los casos están bajo investigación”.

INVESTIGAN OTRAS ADMINISTRACIONES

No obstante, el secuestro de documentos abarcó las administraciones anteriores a la del actual director de la OABI, Luis Andino, por lo que también se realizó el decomiso del manejo que realizó Francisco Zavala y Humberto Palacios Moya, quienes fungieron como titulares de la institución administradora.

En la administración de Moya se destapó el “alquilazo” lujosas casas que habían sido entregadas a la OABI y las cuales eran rentadas por parentela del togado y por la cual pagaban cuotas pírricas.

Al mismo tiempo, se vio envuelto en investigaciones acerca de dos haciendas, una ubicada en Río Tinto, departamento de Olancho y otra en la Pita, en Catacamas, las cuales nunca brindó cuenta de ello.

En la administración del abogado Zavala fue cuando se otorgó más de mil cabezas de ganado a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de Catacamas, Olancho, así como de capos presos en EE UU.

ESTAMOS BRINDANDO COLABORACIÓN

LA TRIBUNA conversó con el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), abogado José Luis Andino, quien comentó que desde horas muy tempranas se hicieron presentes agentes de la ATIC acompañados con fiscales de la UFECIC.

Asimismo, “Tengo claridad que las acciones son por una denuncia que les fue presentada y por las cuales están haciendo las respectivas diligencias correspondientes por lo que están revisando la documentación para encontrar la veracidad o no de quiénes son las personas responsables en el caso”.