Cibercriminales atacan a medios y entes estatales al clonar perfiles y páginas web

Ante la clonación de páginas web de la Policía Nacional y la difusión de falsos comunicados, en los últimos meses, el portavoz policial, comisionado Jair Meza, manifestó que este fenómeno “es un problema global y Honduras no es la excepción”. “La clonación de páginas y las noticias falsas ha hecho mucho daño a varias organizaciones e instituciones públicas y privadas, ciudadanía en general; en la Policía Nacional hemos visto mucho de esto, incluso, clonación de perfiles de algunos miembros”, detalló Meza. Ante la proliferación de falsas noticias vinculadas a la Policía Nacional, Meza explicó que la institución inició una estrategia en la Dirección de Comunicaciones, “para detectar desde dónde provienen esas amenazas, tenemos equipo que está pendiente de dar una respuesta rápida y las debidas aclaraciones, pero este tipo de acciones son perseguidas”. Informó además que en la Policía Nacional existe un grupo de policías que durante las 24 horas del día están dando seguimiento a esta clase de acciones, en el Departamento de Telemática. En dicha dependencia se encargan de “estar monitoreando todas las redes, internas y externas, que puedan causar algún problema a la institución; además, de quienes observan todas las denuncias ciudadanas, que también son víctimas de esta clase de acciones dañinas”. “El mismo director de la Policía Nacional fue objeto de una desinformación que no se trasmitió desde aquí (Honduras), sino que se fueron al plano internacional, utilizando medios de comunicación de alto perfil y valor, informes falsos, no lo validaron o lo validaron después, pero no quisieron aceptar la misma utilizando las redes sociales”, recordó. Refirió que esta situación es novedosa en el país y que ya se reporta un considerable número de casos, personas y empresas que instan a perseguir esta clase de delitos cibernéticos, aun cuando no hay figuras específicas en el Código Penal para ello. “Pero se busca la figura para poder proceder de una forma inmediata y validar esa información para la acción judicial ante el Ministerio Público (MP), poco a poco se recaban las pruebas para ir judicializando los casos”, indicó. VALIDAR LAS PUBLICACIONES Meza señaló que el llamado que realiza constantemente la Policía Nacional, es que toda documentación supuestamente oficial que trasciende en “chats” o redes sociales ajenas, debe ser validada con las publicaciones que la institución hace constantemente en las páginas web oficiales. “Cualquier información que aparezca por otros medios, debe ser considerada falsa, los medios son de ayuda en el sentido de la validación de toda clase de información que se da a conocer a la población en general”, añadió. Mencionó que existen formatos internos en cada institución estatal, sea esta de seguridad o justicia, e incluso, de todas las secretarías del gobierno, según las oficinas de comunicaciones y estrategia de cada una de estas dependencias que emiten comunicados o boletines, por lo que la manera en cómo debe trascender la información, los momentos en que se publica, entre otros detalles, solo son manejados desde estas unidades. “En el caso de la Policía Nacional y todas sus dependencias, la información se pasa directamente a los periodistas y envíos a otros representantes de medios de comunicación, pero la ciudadanía cuando recibe alguna información de las redes sociales, desconoce completamente el mecanismo”. Lamentó que “cuando ese tipo de informaciones están ampliamente compartidas en chats, páginas de redes sociales, conlleva a la duda entre los mismos funcionarios y servidores públicos, expresan los servidores públicos asignados al área de comunicaciones de estas instituciones”. CIBERATAQUES A LA POLICÍA Para la Policía Nacional, a las “clonaciones” de formatos utilizados en las comunicaciones oficiales, los “ciberataques” también representan otra forma de daño institucional, ya que los mismos no se hacen al azar, sino que son ejecutadas por personas organizadas que saben y miden el impacto para llegar y hasta dónde quieren llegar respecto a instituciones de seguridad y justicia. Las instituciones estatales han sido algo vulnerables en el pasado, pero en la actualidad comienzan con más intensidad a investigar la traza de constantes daños y ataques por medio de inteligencia policial y monitoreo a grupos con características delictivas. “Cuando nos han clonado comunicados, los detectamos fácilmente, por la forma en cómo está editado y trasmitido, desgraciadamente, cuando llega eso al público, es inevitable revertirlo porque en segundos ya lo tienen millones de personas…”. “…entonces, lo más difícil no es detectarlo, sino decirles a todas esas personas o convencerlas que esa información trasmitida es falsa, porque al final queda también esa percepción de que esa información puede ser verdadera”, lamentó el comisionado Meza.