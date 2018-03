Conflicto político: convivencia o comandos de lucha

19 Feb, 2018 - 12:20 am

Por Marcio Enrique Sierra Mejía

El conflicto político en Honduras se debe a que los anarcos socialistas, incluidos en este grupo a aquellos individuos cuya naturaleza política obedece a los intereses de grupos delictivos, quieren tomar el poder por la fuerza porque creen firmemente, y por ello lo expresan diariamente, que son el grupo político merecedor del manejo del Estado, partiendo de la premisa política falsa, de que fueron excluidos mediante el triunfo electoral de los nacionalistas que, este grupo opositor, considera fue fraudulento. Están inconformes con la posición o la función que obtuvieron al perder las elecciones. De ahí que, en el vaivén de dicho conflicto, se plantee la reforma del consensus iuris (consenso jurídico) social. O la denominada reforma del Estado, que tanto altera los ánimos, pero que no es nada nuevo.

La sociedad política ha caído en un círculo vicioso en el que no hay un entendimiento político porque para los anarcos socialistas, que están aliados con los grupos delictivos, los nacionalistas son considerados enemigos políticos absolutos dado que, para estos grupos opositores, representan la antítesis del pensamiento político anarco socialista. Estos grupos anarcos socialistas delictivos, van con todo y quieren provocar acciones violentas a través de la organización de una red territorial de comandos de lucha populares que, según el dirigente Mel Zelaya, sumarían 10,000 grupos de 30 ciudadanos cada uno, con los cuales, pretenden movilizar 300,000 individuos a fin de mantener una lucha popular prolongada y progresiva en contra del gobierno de JOH hasta lograr su dimisión.

Debemos reconocer el pensamiento de Hobbes cuando nos dice que el hombre no es malo por naturaleza, sino que lo que nos está afectando es el orden civil y las leyes comunes. O sea, no es la naturaleza de Manuel Zelaya (Mel) el problema, sino la dinámica de las relaciones sociales, las que motivan el deseo y la voluntad de poder por tres causas: 1) la rivalidad, 2) la desconfianza y 3) el afán de gloria. Al respecto, también es importante lo que Hobbes indica como propuestas de solución al conflicto político: una es la conquista y con ello la imposición del orden del vencedor; y la otra, como producto de la experiencia histórica conducirnos hacia el establecimiento de un acuerdo sobre la necesidad de reconocer el cambio del orden cívico.

Lo que en Honduras la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas anhelamos es la convivencia. Un Estado que tiene como primera finalidad un marco jurídico de convivencia y desarrollo justo. Y en esto es en donde estamos “atorados” ¿cómo logramos el orden cívico justo? Al respecto, los filósofos nos dicen mucho. Por ejemplo, según Kant, no se trata de descubrir un orden preexistente, sino de saber conjugar los elementos para crear las bases de comprensión. Kant propone como idea de paz, no aquella en la que no existen conflictos, sino aquella en la que la razón y la verdad imperan sobre la discordia. Sin embargo, sabemos que la razón antropológica de Mel o de JOH, les obliga a buscar sus intereses particulares en detrimento de la justicia, en ambos casos, el orden moral y político del Estado de Honduras depende de su experiencia de los males y riesgos que enfrenta la sociedad hondureña. Otra contribución filosófica interesante es la de Schmitt cuando define lo del enemigo justo. Es decir, nos lleva a reconocer que en una sociedad política democrática somos iguales y que por esa razón podemos consolidar nuestro Estado nacional.

Hegel por su parte, nos dice que es el mercado el medio por el cual la información se transmite y que gracias a ello las acciones sociales se coordinan por complejas que estas sean. Según esta contribución filosófica, es mediante asociaciones voluntarias, que la ciudadanía hondureña encuentra el contrapeso para el Estado que, sin embargo, es deber del Estado el impedir que tales asociaciones se conviertan en gremios cerrados puesto que su objetivo de unidad del orden civil se perdería, además que esta sociedad civil organizada tiene un poder que bien puede vulnerar al Estado.

En fin, vemos que la contribución teórica de los filósofos ilumina la razón de la formación de organizaciones sociales, y que es a través de la actividad mercantil, que se transmite la cultura y se estructura la sociedad hondureña pluricultural, hasta llegar a la sociedad política que reconoce en la democracia no la solución de los conflictos, sino que es precisamente en ella donde se encuentra la comprensión al conflicto político. El mejoramiento de la relación entre el estado de derecho y la democracia solo se va a lograr por la vía de la coexistencia pacífica.