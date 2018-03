Confunde a su clienta con Rihanna y los internautas se burlan de ella

La propietaria de un bar canadiense confundió a una de sus clientas con la conocida cantante estadounidense Rihanna y aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía con ella y jactarse de su ‘famosa’ clienta en Internet.

La mujer incluso afirmó que vio a ‘Rihanna’ cantar en el karaoke e indicó que es una “chica muy divertida”.

La confusión se hizo pública después de que la hija de la mujer compartiera en Twitter el error, que de inmediato se volvió viral.

My mom thinks she met @rihanna last night pic.twitter.com/fpknJeZoGd

— Kayla Wedge (@kayla_wedge) 16 de febrero de 2018