¿Y qué del cambio climático?

19 Feb, 2018 - 11:47 am

Dr. Horacio Ulises Barrios Solano

Premio Nacional de Ciencia “José Cecilio del Valle”

Cursaba una de mis maestrías en la UNAH y leí “Los límites del crecimiento” como lectura obligatoria, estudio iniciado en 1970 y publicado en 1972 por la editorial Signet Books, de Nueva York por encargo del Club de Roma científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) liderado por Dennis L. Meadows e integrado por: Donella H. Meadows, Jorgen Randers y William W. Behrems, cuyo punto toral fue establecer los principales aspectos que delimitan el crecimiento del planeta en todas sus dimensiones, sin tener todavía el concepto de desarrollo sostenible, cuya definición en el Informe Brundtland a la letra dice: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”; la misma mostraba datos y resultados de simulaciones efectuadas por ordenador denominado World3 y se analizaron principalmente cinco subsistemas, con multitud de variables (tanto de flujo como de nivel). Dichos subsistemas eran: a) La población, b) Los recursos no renovables, c) La producción industrial, d) La producción agroalimentaria y e); La polución (Contaminación intensa y dañina del agua, del aire o del medio ambiente, producida por los residuos de procesos industriales o biológicos) y estas se hicieron hasta el 2075 y en casi todas las ejecuciones del modelo el resultado es un crecimiento poblacional y una extralimitación en el uso de los recursos y su progresivo agotamiento, seguido por el colapso de las estructuras de producción agrícola e industrial y finalmente por un descenso brusco de la población.

Así que las hambrunas de hoy fueron vaticinadas a finales del siglo XVIII por Thomas Robert Malthus, con gran influencia en la economía política y la demografía, cuya tesis sustentó en el crecimiento geométrico de la población versus el incremento aritmético de la producción de alimentos; algunos no lo tomaron en serio concluyendo que su planteamiento era equivocado e ingenuo, porque él no había considerado que la tecnología permitiría aumentar las cosechas y la producción masiva de alimentos, craso error que vive hoy en carne propia la humanidad y Honduras no es la excepción.

Lo grave en el pasado lejano y cercano, fue que “El cambio climático” que nunca se tomó en consideración, que como sinónimo el calentamiento global es aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera, océanos de la tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro y que tiene mucho que ver con el efecto invernadero que ha existido desde los años 1800 y el científico Joseph Fourier fue primero lo descubrió en el año 1824, pero el ser humano le comenzó a prestar atención en los años 70 y 80, para explicar el incremento observado de temperaturas.

Existen básicamente dos criterios para abordar el “cambio climático”: reducir las emisiones de los gases que están causando el problema y adoptar medidas que permitan a las personas y a las comunidades hacer frente a los efectos del cambio climático.

Cómo reducir las emisiones: La mitigación guarda relación con las políticas y medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas pueden incluir la reducción de la demanda de bienes y servicios que provocan grandes emisiones, el impulso al aumento de la eficiencia y un mayor uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono y de energías renovables. Con políticas correctas, el aumento del nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera puede ralentizarse y con el tiempo estabilizarse.

Por efecto del cambio climático los países más pobres se enfrentan a prolongadas sequías o quedarse sin agua, en ciudad del Cabo las reservas de agua llegarán a cero el 12 de abril de 2018 en cambio los países más ricos el problema pasa por el uso desmedido o por la contaminación, sin embargo, el común denominador es “el cambio climático”.

“Los límites del crecimiento” se actualizó 20 años después, en 1992, con una versión titulada “Más allá de los límites” (Meadows, Meadows, Randers, 1972), en donde se exponían los resultados de la simulación del modelo World3/91, basado en el anterior, pero reajustado y revisado y la última actualización de este estudio fue publicada en el año 2004 bajo el título “Los límites del crecimiento. 30 Años Después” (Meadows, Randers, Meadows, 2004). El modelo empleado para la simulación es el World3/2000. En este trabajo se hace una clara distinción entre crecimiento y los autores explican por qué no solo es deseable sino incluso imperativo:

1.- Incrementar los niveles de consumo de los pobres;

2.- Reducir la huella ecológica total de la humanidad;

3. Apoyar los avances tecnológicos (por ejemplo, para alcanzar el objetivo uno);

4.- Promover el cambio personal (por ejemplo, para conseguir el objetivo dos); y

5.- Pensar en términos de planificación a largo plazo.

Además nos brindan con un abanico de hasta 10 posibles escenarios de cómo podría evolucionar el siglo XXI, además de ofrecer 7 líneas generales para acelerar la transición hacia la sostenibilidad:

1) Extender la planificación a largo plazo (Objetivo 5 de la anterior lista)

2) Mejorar y aumentar el sistema de señalización para obtener una mejor calidad de la realimentación o “feedback” de la información de los fenómenos y procesos del medio ambiente.

3) Acelerar la respuesta temporal a las crisis ecológicas.

4) Minimizar el uso de los recursos no renovables.

5) Prevenir la erosión de los recursos renovables.

6) Utilizar todos los recursos con la máxima eficiencia.

7) Frenar e incluso detener el crecimiento exponencial de la población y del capital físico.

(Fuente: a) Los límites del crecimiento; b) Más allá de los límites; c) Los límites del crecimiento. 30 años después.