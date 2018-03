Docentes que aprobaron concursos se toman la Departamental

Los profesores colocaron la bandera en el portón y no permitieron el ingreso del personal administrativo.

Tras que un grupo de profesores reprobados del concurso de plazas se habían tomado la Dirección Departamental de Francisco Morazán, para exigir la repetición de ese proceso, ahora se la toman los docentes que aprobaron para demandar que se les respete su derecho ganado.

Ayer en esas instalaciones iniciaron los días con las actividades normales, pero sorpresivamente a eso del mediodía, varios docentes que se encontraban en el interior, salieron con la Bandera Nacional para colocarla en los portones.

Desde ese momento, ya no dejaron ingresar a los empleados que habían salido almorzar y solo dejaban salir a los que se encontraban en sus oficinas.

Uno de los manifestantes dijo que hay una campaña en querer quitarles ese derecho y no tienen la culpa de que muchos compañeros no hayan apropiado la priva para plazas, pues les ha costado tanto ganarse ese derecho y no van a permitir.

“Nosotros estamos haciendo valer el derecho que nos ganamos con nuestro sacrificio, y se anda diciendo que quieren repetir o anular el concurso y no tenemos la culpa de que se haya denunciado irregularidades, pues eso es responsabilidad de las autoridades”, dijo el profesor a medios de comunicación.

Así, añadió que la toma de esas instalaciones es de manera indefinida, hasta que las autoridades validen ese proceso, porque aún no les han dado sus plazas. En tanto, los que resultaron reprobados siguen esperando que se haga una revisión de sus denuncias donde consideran que se les violentó el derecho y aseguran que los aplazaron de manera maliciosa.

Por otra parte, las autoridades educativas en las próximas horas estarán dando a conocer una determinación final sobre ese concurso puesto que tienen a dos sectores en conflicto.

Lo anterior fue dado a conocer mediante un oficio donde indican que “deseo informarles que el Nivel de Dirección Superior de la Secretaría de Educación está haciendo un análisis reflexivo de todo el proceso desarrollado en el concurso a fin de tomar una decisión fundamentada en ley”.