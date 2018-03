Fallece Max Desfor, autor de célebre foto de la AP en Corea

19 Feb, 2018 - 11:00 am

Max Desfor, ex fotógrafo de The Associated Press cuya imagen de miles de refugiados cruzando un averiado puente en la Guerra de Corea le valió un Premio Pulitzer, falleció el lunes, informaron allegados. Tenía 104 años.

Desfor falleció en su apartamento en Silver Spring, Maryland, donde vivía en su retiro, dijo su hijo Barry.

Desfor se presentó como voluntario para cubrir la Guerra de Corea y saltó desde un paracaídas junto con las fuerzas estadounidenses en territorio coreano, y se retiró junto con ellas cuando las fuerzas norcoreanas, con fuerzas chinas, avanzaron hacia el sur.

Estaba en un jeep cerca de la capital norcoreana de Pyongyang cuando vio un puente que había sido alcanzado por las bombas, sobre el río Taedong. Miles de refugiados estaban en el lado norte, tratando de cruzar la averiada estructura.

“Nos topamos con esa escena escalofriante”, recordó en 1997 en una entrevista con la AP. “Había un montón de gente literalmente aferradas a los cables rotos del puente. Estaban de un lado y del otro, por encima, por debajo, y abajo de ellos estaba el agua helada del río”.

Desfor se encaramó en una columna frente al puente para tomar fotos de los refugiados que huían por sus vidas.

“Hacía tanto frío que se me congelaron las manos y apenas podía apretar el gatillo de la cámara”, recordó. “Ni siquiera pude terminar el rollo que tenía dentro, así de frío hacía”.

En 1951 el jurado del Premio Pulitzer declaró que las fotos de Desfor en Corea “tienen todas las cualidades de fotografía periodística de alta calidad: imaginación, riesgo, sensibilidad a la condición humana y la capacidad de hacer que una imagen lleve la narrativa”. Desfor ganó el Pulitzer en base a toda su cobertura de la guerra, pero el jurado mencionó particularmente la foto del puente.

Desfor nación en el Bronx, en Nueva York, el 8 de noviembre de 1913, y estudió en el Brooklyn College. Empezó a trabajar para la AP como mensajero en 1933. Tras enseñarse a sí mismo los conceptos básicos de fotografía y trabajar en las noches haciendo retratos de bebés, empezó a realizar asignaciones ocasionales para la AP. Pasó a ser fotógrafo empleado de la agencia en Baltimore en 1938 y al año siguiente se trasladó a la corresponsalía en Washington. (AP).