Honduras no es primero

Con la venia del editorialista de LA TRIBUNA y sobre todo del amable público, tomamos algunos párrafos del artículo editorial del 15 de febrero, lo hacemos así porque un importante contenido coincide con lo que fue toda nuestra vida laboral dentro de las artes gráficas del país. Abro comillas: “Lo que no se hace aquí pues, ni modo, hay que traerlo del exterior, ¿pero, no creen que a la par de suplir la necesidad interna trayendo cosas de afuera se imponga como patriótica obligación elevar el orgullo e incentivar el consumo por lo que se elabora localmente?”.

La demanda de artes gráficas en Honduras es un mercado secuestrado por empresas extranjeras domiciliadas en Honduras pero cuya producción no se realiza en el país convirtiéndose en competencia desleal, pues sus costos de producción son muy por abajo de los que pagamos en Honduras. La frase “compra en casa” debería ser de beneficio para todos, sin embargo, no es así, las instituciones del gobierno son las principales importadoras de impresos y formularios comerciales, las empresas de Guatemala y El Salvador que tienen sucursales en Honduras tienen la obligación de traer de sus países hasta las servilletas, no digamos el sistema bancario hondureño que es también un fiel comprador de formularios en el exterior, hasta los cheques que perfectamente se pueden hacer en Honduras con medidas de seguridad, calidad y precio se hacen afuera. El Colegio de Abogados de Honduras imprime en Guatemala los Certificados de Autenticidad cuando fue precisamente aquí que se diseñaron y se empezaron a imprimir en Honduras. Los fabricantes de cuadernos escolares tienen que competir hasta con empresas de China, cuya producción es asombrosa. Lamentable lo que pasa en Honduras, con actitudes así se frena el crecimiento de las artes gráficas y desincentiva cualquier inversión a futuro. Quizás ninguna, o muy pocas, son las necesidades del público en materia de artes gráficas que no se puedan realizar con calidad, precio y entrega en Honduras.

Héctor Francisco Bulnes

Comayagüela, M.D.C.