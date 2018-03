La cruda confesión de Sarah Jessica Parker sobre las adicciones de Robert Downey Jr.

El actor Robert Downey Jr. luchó durante años contra una grave adicción a las drogas y el alcohol que muchos llegaron a pensar que terminaría costándole la vida.

Durante esa oscura etapa del actor fue su novia, la actriz Sarah Jessica Parker, quien lo acompañó. Pero todo llegó a su fin por la incapacidad de Downey Jr para renunciar al consumo de drogas. Su historia de amor concluyó en 1991.

La estrella de Sex and The City estaba convencida que el actor acabaría con su vida por una sobredosis. “Reuní el coraje para decidir marcharme, y me dije: ‘Solo puedo rezar para que no muera'”, recordó.

En una extensa entrevista con la revista People, aseguró que en un principio, tanto cuando se conocieron y enamoraron en el set del filme Firstborn en 1984, ella no era consciente de los problemas de su entonces pareja.

Años después, la actriz volvió a encontrar el amor junto a su ahora marido, Matthew Broderick, con quien se casó en 1997. Son padres de James y de las mellizas Marion y Tabitha.

En tanto, el actor de Marvel pudo recuperarse de sus adicciones y hoy sigue en vigencia en Hollywood. Está casado con Susan, una productora de cine, y tiene tres hijos.