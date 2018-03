LA MACCIH Y EL SILBIDO DE LOS VAPORES

19 Feb, 2018 - 12:10 am

ESE mortero de la MACCIH reventó por donde menos se esperaba. Cuando el vocero de la misión instalada por la OEA, en medio de la agitación política que atraviesa el país, cargó contra el Congreso Nacional en conferencia de prensa –insinuando que “tenía las maletas listas por si lo declaraban non grato”– y acto seguido dio pautas sobre cómo debía fallar la juez de Sentencia que conoce el caso de los diputados imputados por la Fiscalía, nadie imaginó que la trama desembocaría de esta manera. Ello es con la renuncia del vocero por las razones enumeradas en una extensa carta pública pero, la principal, por diferencias con el Secretario General. Nada se sabía de esa amarga desavenencia hasta ahora que revienta en cartas, twitters, mensajes por correos electrónicos que los funcionarios internacionales divulgan como surtidor de reproches y acusaciones mutuas orientadas a descalificarse uno con otro. El colmo de la escasa comunicación que tenían, según relata el renunciante, fue que cuando viajó a Washington a participarle a su jefe el estado de los avances, ni siquiera quiso recibirlo.

Aunque de allá en otra carta al pueblo hondureño –ahora el ignorado pueblo ya tiene quien le escriba– el uruguayo no solo niega ese y otros extremos, sino que celebra la implosión como “necesaria para no mantener la impunidad”. Presumiblemente la gota que rebalsó el vaso fue la queja del uruguayo, en una nota dirigida a la Casa de Gobierno, lamentando los pocos avances de la MACCIH –el vocero delata que fue por falta de apoyo del Secretario General–posiblemente anticipándose a lo que veía venir. “Será necesario fortalecer el funcionamiento de la MACCIH –escribe Almagro– dado que a pesar de haber tenido los recursos y plena libertad de acción por parte de la Secretaría General, no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras”.

No hay que ser tan acucioso para colegir de lo anterior que sobre la llama intensa ya ratos borboteaba el hirviente caldo, imperceptible si no por el silbido de los vapores de la ebullición. (Un duelo de personalidades –detrás del telón, una puja de influjos entre uruguayos, peruanos y mexicanos– con agendas de figuración e imagen propia, a expensas de la ingenua vocación al manoseo de tanta gente en el pintoresco paisaje que escogen para agramarse). No hay sorpresa alguna en los múltiples desdoblamientos de solidaridad al vocero de la MACCIH. Y ello es consecuente con el sentimiento nacional.

Aparte de ello, el jefe de misión ha tenido la decencia de explicar detalladamente a qué obedece la naturaleza de su retiro, sin el velo de suspicacia que hubiese quedado si deja su salida librada a la conjetura de cada cual. Ya se sabe que la difusa atmósfera de sospecha que gravita sobre la incrédula sociedad propicia que no haya acontecimiento adverso que no sea interpretado en forma apocalíptica. Como si Honduras fuese país desahuciado sin mérito redimible. Sin ápice de estima a sus recursos propios, instituciones o valores nacionales que induce a su gente a la supeditación inescapable a lo externo y al colmo de pedir afuera prestada la confianza. De allí que el auditorio, por orfandad de autoestima y encariñado con lo ajeno acoja con toda la naturalidad del mundo las súplicas de almas desamparadas implorando que “no nos dejen solos”, librados a nuestra ingrata suerte. Impedidos de forjar, por nosotros mismos, el destino de un país soberano. Esta amarga experiencia no hace más que evidenciar que los mismos vicios internos sobre los que renegamos también los hay en las instituciones que vienen de chaperones. En vez de usar la coyuntura para amarrar más las cadenas de la subordinación cualquier persona amorosa de su patria la utilizaría para tomar lecciones y despabilarse. Comprometiéndose al avance y animándose al fortalecimiento de sus instituciones nacionales que, con todos sus defectos y limitaciones, son las que al final de cuentas pertenecen a los hondureños.