Marlen Allen de TV Azteca, de niña a mujer de fútbol

Desde los nueve años su padre Koki Allen la llevó a la radio. Emisoras Unidas le abrió las puertas a través de Mauro Alcides Rodríguez para fundar su propio programa infantil en Radio Televisión, iniciándose como voz comercial y para hacer resúmenes de las ligas menores de fútbol en HRN los domingos.

Ese sueño infantil, ¿se cumplió a cabalidad?

Claro que si, expresó Marlen, a los 11 años cumplí mi sueño de estar en televisión, German García me dio la oportunidad tener mi propio segmento de Ligas Menores en su programa Fútbol de Primera, transmitido por canal 13. Un año después Mauricio Kawas me “contrató” como reportera y presentadora de ligas menores en Todo Deportes, una gran experiencia en la que aprendí y disfruté mucho por al menos 6 años y que me dio la posibilidad de costearme mis estudios secundarios.

Mi madre no podía trabajar por cuestiones de salud y mi padre no alcanzaba suplir todas nuestras necesidades, al mismo tiempo hacía audios comerciales y hacía algunos trabajos de ventas para poder sobrevivir. Nunca podré terminar de agradecer a Mauricio Kawas por su apoyo en aquel difícil momento de mi vida.

Fue en esa época –continuó su relato– cuando Diario LA TRIBUNA, me dio a conocer por medio de un reportaje donde me titularon como “la pequeña gigante” una niña trabajadora, soñadora y muy dispuesta a apoyar al semillero futbolístico del país, un sector olvidado que juega en canchas de tierra y que solo cuenta con el apoyo de sus padres que con sacrificio desean ver a sus hijos como verdaderas estrellas que le den gloria a Honduras.

Este reportaje, admite Marlen Allen, sin duda alguna fue un empujón para, me motivó a salir adelante, a creer en mí y a no defraudar a los que me miraban como “pequeña gigante”, estoy muy agradecida con este diario, marcaron un antes y un después en mi vida.

Cuando cumplí 17 años inicié en el programa El Médico y su Salud de Radio América, destacándome también como voz comercial durante 6 años. Gracias a que Aracely Ramos creyó en mí y me dio esa oportunidad, conocí al director de dicho programa, el doctor Mario Ernesto Rivera Vásquez, quien ha sido una bendición, más que un jefe, un gran amigo a quien quiero mucho ya que estuvo conmigo en los momentos más importantes de mi vida, cuando me casé (fue el padrino de mi boda), cuando me gradué de secundaria y tuve a mi hija. Siempre con su apoyo, un consejo, una mano para mí, recordó con agrado.

Además, trabajé durante 7 años en canal 10 como presentadora de programas de entretenimiento y deportes, Don Rodrigo Wong Arévalo me ayudó a crecer en muchos aspectos, tanto así que en su radio (ABC RADIO) fue la primera vez que presenté noticias.

Después, estuve en la radio Rock n Pop y como corresponsal de noticias para el canal costarricense CB24 Noticias, donde me inicié como reportera de noticias, una enriquecedora experiencia.

Ahora soy presentadora de los noticieros Hechos al Momento, Hechos Meridiano y Honduras Opina de TV Azteca Honduras, un lugar donde me siento muy bendecida de pertenecer ya que gracias a TV Azteca pude cumplir uno de mis más grandes sueños, presentar en los estudios principales de TV Azteca en la ciudad de México, hasta donde viajé para transmitir las pasadas elecciones generales. Se podría decir, lo mejor que me ha sucedido en mi carrera periodística.

Además hago trabajos de corresponsalía para la televisión estatal de Alemania, Deusche Welle, para que el mundo conozca de Honduras.

Todavía hay mucho por aprender, muchos sueños por cumplir y en mi corazón mi único deseo es aportar desde mi trinchera a la tierra que me vio nacer, Honduras.(RL)