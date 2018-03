Partidos piden más tiempo para entregar informes financieros

19 Feb, 2018 - 12:54 am

El comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia, Kelvin Aguirre, informó que ampliarán el plazo para que los partidos políticos presenten sus estados financieros de gastos en las campañas electorales.

Aguirre explicó que el plazo se terminaba el lunes 19 de febrero, pero que tres partidos solicitaron que les dieran más tiempo para presentar los informes.

“El día de mañana se vence el plazo para que los partidos políticos presenten los gastos de campaña, hay que explicar que se cumple un mes después de que el Tribunal Supremo Electoral dio la declaratoria oficial de las elecciones y fue el 18 de diciembre”, dijo Aguirre.

Agregó que “hasta el momento solo el Pinu-SD ha presentado legal y forma su informe, recuerden que es riguroso, debe ir auditado por una firma externa y todo debe ir ordenado”.

Detalló que tres partidos mayoritarios solicitaron a la Unidad de Política Limpia una prórroga y que la ley lo permite, pero que no debe pasar de un mes.

“Mañana vamos a emitir una resolución de cuánto será la prórroga que no puede ser más de un mes. Los partidos que no presenten sus estados financieros pueden ser sancionan con 50 salarios mínimos la primera vez, 100 salarios mínimos si no cumplen la segunda vez y pueden hasta perder la personería jurídica”, concluyó.