Proliferan taxis VIP, desplazan a los de punto y ruleteros

Yo nunca los he usados, pero sí he escuchado sobre ellos y el servicio que prestan y dicen que es muy bueno y las personas lo prefieren por la inseguridad que se vive en el país. Ahí usarlos o no ya es opcional para cada quien, y depende de los recursos de la persona, y sí los deberían de legalizar, todos tenemos derecho a trabajar dignamente y ellos lo hacen. Las personas por miedo recurren a usarlos y pues los cobros van a depender del lugar al que lleven al pasajero, pero le garantizan su seguridad y es lo que todos buscamos que no nos vayan asaltar y robar lo poco que tenemos.