“Black Panther” registra el segundo mejor estreno de la historia en 4 días

Los Ángeles (EE.UU.).- “Black Panther”, la nueva cinta de superhéroes de Marvel y Disney, registró en EE.UU. el segundo mejor estreno de la historia en cuatro días -contando las cifras del lunes festivo- con 241,96 millones de dólares, informó la web especializada Box Office Mojo.

Esa marca únicamente es superada por los 288 millones de dólares que obtuvo “Star Wars: The Force Awakens” en 2015 y supera, sin ajustar por la inflación, los números recientes de “Star Wars: Last Jedi”, con 241,6 millones de dólares en cuatro días durante el pasado mes de diciembre.

“Black Panther” arrastró a las salas a una cifra récord de espectadores este lunes festivo y sumó 40,16 millones de dólares únicamente en esa jornada, superando los 40,11 millones de dólares -el récord previo- de “The Force Awakens” el 21 de diciembre de 2015, también lunes.

Si la comparativa se limita a las tradicionales tres fechas de debut (viernes, sábado y domingo), “Black Panther” habría registrado el quinto mejor estreno de la historia.

En el filme, alabado por su diversidad delante y detrás de la cámara, T’Challa (Chadwick Boseman), tras la muerte de su padre, el rey de la ficticia Wakanda, regresa a su hogar, una nación africana aislada del mundo pero con un tremendo potencial tecnológico.

La segunda plaza fue para la cinta de animación familiar “Peter Rabbit”, con 23 millones de dólares en cuatro días.

Esta adaptación del clásico cuento de Beatrix Potter, que trata acerca de un conejo rebelde que trata de adentrarse en el huerto de un granjero, está dirigida por Will Gluck y cuenta con las voces de James Corden, Domhnall Gleeson y Sia en su versión original.

El tercer puesto lo obtuvo “Fifty Shades Freed”, con 19,4 millones de dólares.

La cinta comienza con la boda de la joven Anastasia y el multimillonario Christian (Dakota Johnson y Jamie Dornan, respectivamente), quienes, además de sortear problemas sentimentales y románticos de todo tipo, deberán lidiar con algunos fantasmas del pasado que amenazan sus vidas.

En la cuarta posición se colocó “Jumanji: Welcome to the Jungle”, con 10 millones de dólares.

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas protagonizan esta cinta, en la que unos compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquieren nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

Por último, “The 15:17 to Paris” logró el quinto puesto con 9,1 millones de dólares.

Esta obra de Clint Eastwood cuenta cómo los estadounidenses Anthony Sadler, Alek Skarlatos y Spencer Stone, que se interpretan así mismos, evitaron la tragedia en un tren de alta velocidad Thalys cuando redujeron a un hombre marroquí cargado con todo un arsenal a bordo. EFE