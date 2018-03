Centrales obreras reclaman excedentes de los jubilados

Hilario Espinoza y Felícito Ávila

Las centrales obreras del país que aglutinan en su seno a unos 49 mil empleados públicos, presentaron formal petición ante las autoridades del Instituto Nacional de Jubilación y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), para el reparto de excedentes a favor de unos 49 mil burócratas.

Hilario Espinoza, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), anunció que para ese propósito las confederaciones de trabajadores ya contrataron a 3 notarios de un bufete de abogados, quienes ya presentaron formal reclamo al Injupemp, para que devuelva excedentes que la institución obtiene anualmente a los empleados públicos.

“Lo que reclamamos es parte de los dividendos de los excedentes que obtiene anualmente el Injumpemp que ha tenido durante esos años anteriores y así se nos reconozca una parte de esos excedentes.

Aclaró que en su reclamo no están metiendo los fondos de las aportaciones que hacen los empleados públicos ni las del Estado para sus jubilaciones.

“Sino que lo que nosotros reclamamos, es parte de los dividendos de los excedentes por las inversiones que el Injupemp hace en distintas empresas tanto públicas y privadas porque es dinero de nosotros los trabajadores aportantes al sistema”.

Agregó que ese dinero genera ganancias y utilidades y “nosotros no sabemos” en qué se invierten porque nunca “nos han dado” ni un centavo de todas las utilidades que ha tenido Injupemp durante toda su historia.

Por tanto, “nosotros” como trabajadores dueños de ese sistema ya es tiempo que el Injupemp, por lo menos “nos devuelva” un 15 por ciento de las utilidades que obtiene el ente para que sean distribuidas en los cotizantes.

JUBILACIÓN DIGNA

Por su parte, el exdirigente sindical y actual diputado-vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), Felícito Ávila, se mostró en desacuerdo de la petición que han hecho las centrales obreras al Injupemp.

Agregó que, si se le drena fondos al Injupemp, se descapitaliza y los excedentes que tiene la institución es para mejorar su capacidad financiera para cuando se jubile el empleado público.

“Porque el excedente es para que los empleados públicos tengan una jubilación digna y esa no se va a dar si se descapitaliza, así que entre más dinero hay, más seguras están las jubilaciones”.

“Porque yo quiero una jubilación con un salario del 100%, pero si el fondo que se constituye se descapitaliza, entonces no dará para eso y por consiguiente no me la van a dar”.

“Entonces yo diría que en vez de sacar dinero hay que meter capital para que la jubilación sea lo más digno posible para no tener que sacar dinero de nuestra propia bolsa”. (JS)