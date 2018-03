El exvocero y los ingenuos

Por Juan Ramón Martínez

La renuncia del vocero de la MACCIH, ha desnudado a muchos hondureños. Por lo menos a los opositores emotivos. En un desborde emocional sospechoso, algunos han exhibido cierto infantilismo al juzgar los hechos, mostrando su dependencia emocional, su falta de pena al caer en excesos de cariño y su falta de objetividad, para juzgar, los actos de un experto peruano que, por razones que hay que respetar –pero explicándolas muy bien– interpuso su renuncia de una vocería, en una comisión que la OEA ha pactado con el gobierno de Honduras, para mejorar su sistema judicial. Óigase bien: para mejorar; no para crear. Y sin que a ella, la MACCIH, le corresponda, más que la función de brindar apoyo, porque la iniciativa, es de la institucionalidad hondureña.

Ni cuando Sambola Jones –ministro “americano”, en Tegucigalpa– le pidió la renuncia al presidente Bertrand (1919), se produjo tal desgarradura de vestiduras como ha ocurrido con la renuncia de un exembajador de Perú en la OEA y hasta ahora, vocero de la MACCIH. Tampoco ocurrió cosa igual, cuando se fueron Negroponte o Cresencio Arcos, que tuvieron, comiendo en la mano a la derecha, atemorizada, por el miedo al comunismo instaurado en Nicaragua, con el apoyo de la Unión Soviética, Libia y Cuba. Ahora, fue desmesurada la explosión emocional. Tanto por las debilidades, que ahora son más profundas en los políticos, como por la obnubilación que provoca la irracional y poco inteligente oposición, en contra del gobierno de JOH. Nasralla –que nunca sabe nada y actúa de acuerdo al último que le susurra al oído–, Zelaya Rosales que, sin control busca aprovechar todo para disimular la mengua de liderazgo, y Zelaya Medrano, el último de los inocentes, salieron sin conocer las interioridades del problema, a las calles, lamentándose despavoridos, como si el fin del mundo estuviera cerca, tan solo porque renunciaba el vocero de la MACCIH.

Para ilustrar el asunto, evitando pesadillas, hay que decir que Jiménez Mayor, no era jefe de Misión en Tegucigalpa, sino que un “vocero” que, tenía funciones de coordinador de sus colegas que, nunca, le vieron como jefe. En consecuencia, manejó muy mal los recursos humanos de la MACCIH, porque carece del equilibrio y el talento, para moverse democráticamente, entre iguales. Por ello, informaba lo que le convenía. Y no, lo que hacía la Comisión. En consecuencia, los resultados de la MACCIH, no son obra suya. Él era un vocero, para conocimiento público. Todo esto es fácil de entender. El problema es su personalidad que, con cierta megalomanía, propia de un exprimer ministro en su país –cuyo presidente y su esposa, están presos por corrupción– no pudo tratar como iguales, a sus colegas expertos internacionales, a los cuales en momentos, les negaba el intercambio de la palabra; o se encerraba, por semanas, y no se comunicaba con nadie. Jacobo Domínguez, dejó Honduras –después de haber introducido y que le fuera aprobada, la Ley de Política Limpia– porque le resultaba imposible, trabajar con Jiménez Mayor. Igual ocurrió con el experto en materia penal. El exvocero es, muy sensible y emotivo. En el fondo, mentalmente inseguro, arrogante que, se exige a sí mismo, metas que no tienen nada que ver con Honduras –para él, solo es un destino u oportunidad para brillar– sino, con el fin de figurar en el Perú, en donde tiene muchos enemigos que le quieren pasar la cuenta. Sin embargo como sus pretensiones son desmesuradas, usó el problema de los diputados –mal planteado; más como juez que como reformador– para obscurecer el cumplimiento de las tareas de otros. Mostrando sus debilidades de juicio. Y por lo que, para hacerse más visible, se enfrentó al Secretario General de la OEA, mientras los inocentes aquí, le quieren echar la culpa a JOH, o a Corrales. El informe de la OEA, confirma que no cumplió con sus obligaciones. Y, el enfado del Secretario General.

Los “gemelos” Zelaya –el “bueno” y el “malo”– y Nasralla, deben dormir tranquilos. No hay peligro por el cambio del vocero. Sin importancia que, inmediatamente, se nombró su sustituto. Tranquilos. Él no es “salvador” de Honduras. Su salida, tampoco es el fin del mundo. Quienes han hecho el trabajo, son las instituciones hondureñas. Y los expertos que, no aguantaron su carácter irregular.