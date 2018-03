Fergie habló sobre su fallida interpretación del himno de los EEUU para la NBA

Fergie decidió romper su silencio y hablar sobre su polémica interpretación del himno de Estados Unidos antes del All Star Game de la NBA del domingo pasado en Staples Center de Los Ángeles. Su actuación fue objeto de críticas y burlas en las redes sociales.

La cantante justificó su intervención alegando que quiso hacer algo especial para la ocasión, pero que quizás no salió como ella esperaba: “Artísticamente, soy una persona a la que le gusta tomar riesgos, pero claramente esta versión no alcanzó el tono deseado”, declaró.

“Amo a este país y sinceramente, lo hice lo que mejor que pude”, dijo la ex integrante del grupo Black Eyed Peas en un comunicado a la revista Us Weekle. “Siempre me he sentido honrada y orgullosa de cantar el himno nacional y quise probar algo diferente para la NBA”.

Durante la actuación de la artista pop, las cámaras pudieron cantar los gestos de mofa y burla de algunos jugadores como Stephen Curry, LeBron James o Draymond Green.