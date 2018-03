Fuertes críticas a Fergie tras interpretar el himno para la NBA (Video)

Todavía no había rodado el balón en el Staples Center y todo el mundo ya estaba hablando del partido. En la previa del encuentro, el actor Kevin Hart, un asiduo en este tipo de eventos, fue el encargado de presentar a los jugadores de ambos equipos uno por uno.

Haciendo uso de sus típicas bromas, el comediante provocó alguna reacción de indiferencia en los jugadores.

Fergie por su parte, se encargó de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, y su peculiar versión y entonación tampoco pasaron desapercibidos. Hay algunos que ya la colocan como una de las peores interpretaciones de siempre.

