Legislatura en países avanzados

Países avanzados como Estados Unidos y otros europeos promulgan reglamentaciones basadas en estadísticas reales y científicas, y no como se hace aquí en tres debates en tres días por un montón de gente que considera que el uso de tecnologías incluye únicamente las redes populares. No es como usted erróneamente lo ve, un esfuerzo de regular al público; analizan también el impacto real que hay asociados con estas conductas asociadas al uso y abuso de redes sociales, cuántos crímenes de violencia fueron realmente atribuibles a una red social, cuántas víctimas reales hay, cuál es el costo de implementarlo, si existen detrayentes ya existentes en las mismas redes que lo previenen, y un sinnúmero de estadísticas que justifican o no el debate de una ley.

El problema de nuestros diputados es que nunca miden el costo tangible de las leyes que promulgan y por eso nos sumen en un abismo del cual es difícil recuperarnos. Por ejemplo, se quejan del 1.5% porque hay un impacto real y medible de recaudación del Estado versus producción e inversión.

El Estado tiene esa medida antievasión que evita la evasión, pero también ahuyenta la inversión. Se analizó eso en el debate? No lo hicieron porque en el Congreso los diputados que en su mayoría no son profesionales con experiencia real y no analizan sus posturas lógicamente sino puramente de manera emocional. Y se equivocan en la mayoría de las leyes que promulgan o quieren promulgar, como esta, en temas que no conocen y que nunca entenderán.

M. Barrado

La Tribuna Online