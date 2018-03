Madre termina en prisión ¡por bautizar a su hija!

Una mujer llamada Kendra Stocks, quien vive en Carolina del Norte, acaba de cumplir una sentencia insólita de pasar una semana en prisión, y todo por haber bautizado a su hija.

Resulta ser que Kendra se separó hace algún tiempo del padre de la niña, un hombre llamado Paul Schaaf. En el juicio por la patria potestad de la menor, el juez determinó que la madre debía contar en todo momento con la autorización del padre en todo lo concerniente con la pequeña.

Kendra le avisó entonces a Paul que bautizaría a la niña, el problema fue que no le dijo cuándo, y el papá enfureció al ver en Facebook las fotos de la ceremonia. El padre acudió a la corte, y como no acató la decisión de informarle a su ex de todo lo que tiene que ver con la niña, entonces se le impuso el castigo.

En su defensa, la mujer argumentó que durante los seis meses de relación que sostuvo con Schaaf, él jamás se vio interesado y participativo en las cosas de su hija. Con las pruebas en la mano, pudo ser liberada.

“Me arrepiento de que el padre no haya participado del bautismo, pero no me arrepiento de criarla en la fe católica, que es lo que ambos queríamos”, indicó la madre en entrevista, quien logró rebajar la condena inicial de 10 días.