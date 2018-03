PINCELADAS DE LIBERALISMO

APROVECHAMOS el debate abierto del candidato López Obrador con el escritor mexicano Enrique Krauze –a quien tildó de ser “de aquellos profundamente conservadores que simulan, con apariencia de liberales”– para trasladar al lector ligeras pinceladas de la cátedra de liberalismo que en su respuesta el prestigiado letrado ofrece al político. Las discrepancias que mantiene con el candidato presidencial sostiene “todas se concentran en una palabra: libertad”. Creo –dice Krauze– que AMLO no valora la libertad ni entiende, en absoluto, la naturaleza moral, política e histórica del liberalismo”. “Y creo que esa incomprensión entraña riesgos muy serios para la democracia mexicana”. “El liberalismo no es una doctrina, es una actitud. Su valor central es el respeto al otro. El liberal practica el diálogo, el debate, la razón pública, la tolerancia”. “El liberal celebra la pluralidad de opiniones”.

Entre los logros principales del liberalismo mexicano consigna: “Prohibió el maridaje entre la fe y el poder”. “Para desterrar las tradiciones monárquicas y acabar con los caudillos que querían hacer de México el “país de un solo hombre”, el liberalismo fortaleció al Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Por eso también, en un medio propenso al abuso, la ilegalidad y la anarquía dio un peso enorme al Poder Judicial”. “Y defendió como un derecho intocable, universal, la libertad. En especial la libertad de expresión: libertad de opinar, disentir, criticar, diferir públicamente, sin temor a la censura o la represión”. “López Obrador ha declarado ser no solo un liberal sino “un liberal puro”, pero cabe preguntar: ¿Puede ser liberal un político que en vez de deliberar y debatir, prefiere monologar y pontificar? ¿Puede ser liberal un político que prohíbe la crítica en el seno de su propio partido? ¿Puede ser liberal un político que practica con celo religioso la intolerancia a quien no está de acuerdo con él? ¿Puede ser liberal un político que llegó a declarar “al diablo con sus instituciones”? ¿Puede ser liberal un político que denigra y amenaza a la Suprema Corte de Justicia acusando a los magistrados de ser “leguleyos” y de estar “maiceados” (es decir, comprados) por la “mafia del poder”? ¿Puede ser liberal un político que se mofa, insulta, ofende y descalifica a la prensa, los periodistas o los intelectuales que lo critican?” “No. Ese político no puede ser liberal”. “Utiliza el adjetivo “conservador” como un anatema contra todo aquel que no comulga –en el sentido estricto de la palabra– con el “cambio verdadero” que pregona”.

Krauze luego de ofrecer ejemplos de cómo la estatización en las propuestas del tabasqueño calzan más con programas conservadores de fracasados gobiernos anteriores le responde: “Yo lo único que quiero conservar es la democracia”. “Si sus rasgos antiliberales se han manifestado antes de llegar al poder, ¿qué nos espera si llega a la presidencia?” “Nada ha hecho más daño a la democracia que la prédica del odio desde el poder. Ese odio que polariza a la sociedad, amplificado por las redes sociales, destruyó a Venezuela y está corroyendo desde las entrañas a la democracia de Estados Unidos”. Un breve repaso de reflexiones sobre la libertad –cortesía de Krauze– a ver si el amable público encuentra alguna coincidencia en prácticas que se observan afuera con algún proceder aquí adentro.