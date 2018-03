¡Sííí… señor!

20 Feb, 2018 - 12:05 am

Por José Jorge Villeda Toledo

Hay que cobijarse en el tiempo para poder contar historias. Nuestra televisión merece que cuenten la suya, pero desde el comienzo, y por quién tuvo que aprender sus secretos viajando donde las imágenes están regidas por un profesionalismo sin precedentes en América Latina y que tiene nombre: Televisa. Antes de llegar a aquellas escalinatas del quinto piso de la Avenida Chapultepec de la ciudad de México que conducían a la oficina de Emilio Azcárraga Milmo… quien esto escribe, había incursionado en HRN radio desde 1953 y en Compañía Televisora Hondureña desde 1967. Azcárraga, en anuencia a una recomendación de aquella última, prendió en mi solapa un gafete que me permitió entrar a todas las áreas de producción de aquel complejo televisivo que, en realidad… ¡es otro mundo! El propósito fue realizar el servicio social de Publicidad y Mercadología y completar así mis estudios superiores. Se me concedió ser asistente de Héctor González de la Barrera, sobresaliente productor de programas estelares con quien comencé a silabear el abecedario de la producción profesional televisiva; como complemento, se me permitió asistir a las reuniones de alto nivel, donde toda la plantilla de productores de Televisa, se reunía semanalmente para evaluar su trabajo, así como de los presentadores Jacobo Zabludovsky en noticias y Raúl Velasco en entretenimiento.

Al regresar a nuestro país en febrero de 1967 estructuré el basamento de programación viva de la Compañía Televisora Hondureña en Tegucigalpa y San Pedro Sula, tal como cicloramas, áreas de producción, diagramación de los estudios para poder diseñar en metros cuadrados las escenografías y las disposiciones técnicas de audio y video. En esos inicios la televisión necesitaba ayuda tecnológica… un zumbido de micrófono o una falla de imagen eran muy comunes, pero… ¡la creatividad lo compensaba! Todo fue tomando forma y surgió el primer programa en vivo profesionalmente planificado. Para realizarlo José Rafael Ferrari, propietario de la empresa, invitó a mi maestro Héctor González de la Barrera para dirigirlo juntos; así nació Nueva Ola, el programa que inició con dos conjuntos de rock de aquel tiempo… los Speed y los Jets… y finalizó a los dos años con 16. Alterné la televisión con la publicidad presidiendo tanto las Agencias Publicitarias Hondureñas Asociadas (APHA) como la Federación Centroamericana de Agencias de Publicidad (FECAP).

Fue el inicio de la mejor programación en vivo de la televisión hasta entrar a la era del color… fue entonces que dirigí de 1981 a 1987 a Salvador Nasralla quien había llegado a Televicentro en 1977 como presentador de concursos de belleza y narrador de fútbol. Pero el Festival OTI era otra cosa… requería no solo una dirección y producción profesionales sino presentadores de primer nivel y estos había que crearlos. Salvador ayudó a este propósito porque había egresado de una universidad chilena como ingeniero y tomado cursos de modelaje, una de sus pasiones… pero había que instruirlo ante la cámara y saberse dirigido… le anexé una aportante a su animación que nos ayudó al binomio que requería el Festival, Alejandrina Gamundi. Ambos, con la debida dirección y producción, se adueñaron del dial televisivo con un rating que estaba muy por arriba del promedio. Eran los días en que las calles permanecían desiertas, los cines vacíos y el país paralizado, todos apostaban por quien sería el ganador de la OTI y representaría a Honduras en el extranjero. Salvador comenzó a almacenar estas enseñanzas y a proyectar su imagen llegando a anidar en la programación… Cinco Deportivo y X-0 da Dinero… este último tomado del que trajo de El Salvador Antonio Lemus, al cual dirigí. En el caminar del tiempo Salvador se vio realizado con sus dos programas legendarios… sin embargo, desde que salí de la televisora para fundar mi propia empresa de publicidad, aprendió a dirigirse a sí mismo ante la carencia de realizadores profesionales que hoy exige a los mismos presentadores de noticias y entretenimiento… ¡ser sus mismos directores y productores!

Desde que Salvador llevó su programa X-0 a las zonas rurales, el pueblo le comenzó a pedir que fuera su presidente. La gente de tierra adentro le escuchaba en Cinco Deportivo criticar una y otra vez lo que no estaba bien en política… ¡se asombraba de la pobreza y hasta reiteraba que al hondureño le habían enseñado a ser haragán e ignorante para tenerlo atado a la cola del mundo! Pero cuando quiso ser el redentor de estas desgracias y convertirse en un político diferente y salvador de su pueblo, sintió que del escenario épico de donde venía comenzaba a enlodarse hasta la coronilla por no estar acostumbrado al trámite del trinquete y de la mentira, que es donde el político tradicional se revuelca a sus anchas hasta apropiarse del poder para su propio beneficio. Fundó su partido y lo perdió por aquello del trámite y, al verse solo pero siempre apegado a su sueño, se dejó atrapar por una voz agorera que impulsada por la venganza le volvió a susurrar al oído que él sería el presidente. Y fue así que volvió a la frustración, al engaño, a la mentira. Debe volver al redil de su pasión y asirse al micrófono y a la cámara que le dieron fama y fortuna sin tanto zangoloteo que hoy lo tiene soñando al revés. Debo ser consecuente, porque después de todo… como cuenta la historia de la televisión; ¡yo lo hice!… sííí señor!