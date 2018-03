TSC firma memorando con contraloría de Perú

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) suscribió ayer un memorando de entendimiento con el contralor general del Perú, Nelson Shack Yalta, para la formulación de un nuevo plan de trabajo para los próximos cinco años e implementación de normas internacionales de auditoría.

El magistrado del TSC, José Juan Pineda, dijo que “todo va enmarcado con la lucha de la corrupción, con el castigo y prevención de la misma, somos un abanderado para que se sancione a funcionarios corruptos o instituciones corruptas”.

El fin del TSC con dicho memorando es orientar los procesos de elaboración y aprobación del plan estratégico 2018-2023 y un plan de acción para la implementación de las normas internacionales de auditoría de entidades fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

Uno de los apoyos que brindará el contralor es la revisión de la operatividad y evaluación del desempeño que realizó al ente contralor del Estado de Honduras durante los años 2015 y 2016.

“Con la venida del contralor de Perú, queda demostrado que el Tribunal de Cuentas va por el camino correcto, nosotros vamos más allá”, indicó Pineda.

Al mismo tiempo advirtió que “de nada le sirve al país castigar solamente al corrupto, es necesario que se haga prevención”.

No obstante, Pineda recordó que presentaron “una reforma a la ley para que los auditores internos de diferentes instituciones, ministerios, sean nombrados por el Tribunal de Cuentas, para que hagan las auditorías concurrentes, para evitar que se dé una acción irregular antes y no venir con el tiempo a investigar, donde prácticamente el corrupto se gastó el dinero del Estado y lo único que queda es meterlo preso, pero no se recupera el dinero y solo se captura”. (XM)