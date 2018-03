Abogan por niños hondureños huérfanos a causa de feminicidios en el país

21 Feb, 2018 - 7:47 am

La Asociación Calidad de Vida de Honduras (ACV) abogó ayer martes por una política pública integral a favor de los niños huérfanos a causa de los feminicidios en el país.

“Necesitamos que haya una política pública integral de protección para estos niños”, dijo la directora de la ACV, Ana Cruz, quien recordó que lo que existe actualmente es la figura jurídica de la niñez en riesgo social.

Agregó que los niños huérfanos cuyas madres fueron asesinadas, psicológicamente son más afectados que otros que la perdieron en circunstancias menos dolorosas.

La ACV se presentó en Tegucigalpa ante representantes de la sociedad civil e instituciones públicas, un Estudio sobre Niñez Huérfana a Causa de Feminicidios, que recoge historias de menores sobrevivientes de la violencia contra sus madres.

Cruz indicó que entre los hallazgos del estudio figura la situación legal de los menores huérfanos por feminicidios, lo que implica una pelea en los tribunales de justicia “entre los padres del victimario y la familia de la víctima”.

En muchos casos, según Cruz, hay abuelos paternos que empiezan a pelear la custodia de los menores.

“El otro hallazgo es la situación sicológica que enfrentan estos menores, hay un vacío emocional, frustración constante, muchas veces cuando están grandes también viene la parte de quererse suicidar”, subrayó la directora de la ACV.

Los huérfanos quedan muy afectados psicológicamente al ver la noticia de que su madre fue asesinada por su padre, agregó Cruz.

Otro aspecto que subraya el estudio es que “no existe ninguna política pública para atender a la niñez huérfana por feminicidios, en ese sentido no hay ni siquiera estadísticas”, dijo Cruz.

Señaló que para el estudio tuvieron que hacer cálculos basados en metodologías y determinaron que en el país hay unos 16.000 niños huérfanos por feminicidios.

Cruz indicó que solamente en el primer semestre de 2017 se registraron unos 200 feminicidios, y que calculan que al cerrar el año la cifra pudo llegar a los 380 casos.

La consultora Wendy Funes dijo que el estudio forma parte de un proyecto que lleva la ACV orientado a conocer la situación de la niñez huérfana a causa de los feminicidios.

Añadió que hicieron un “mapeo en el país” y una descripción a partir de estudios de casos, y algunas entrevistas con instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales.

“Encontramos que hay precariedad, no existe una política estatal particular para atender a la niñez en situación de orfandad por feminicidios, no existe ni siquiera estadísticas actualizadas sobre el tema”, subrayó Funes.

Señaló que la última estadística que el Gobierno reportó es del año 2010, con registros de mujeres víctimas de homicidio, con lo que margina “los crímenes de odio”.

“Es un tema que debe empezar a debatirse en la sociedad y si no se hace desde la sociedad civil, como ha ocurrido en Sudamérica, difícilmente lo va a hacer el Estado por iniciativa propia”, acotó.

El estudio indica que, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de 2016, de 3,5 millones de niñas y niños había 266.037 cuyas madres o padres murieron o no se sabe si están vivos.

“De ese total, 47.572 perdieron a su madre por muerte y (de) 4.349 no se sabe si está viva la madre”, según el INE, añade el estudio de la Asociación Calidad de Vida. (EFE)