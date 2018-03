Donald Trump insta a su fiscal general a investigar a Obama por la injerencia rusa

El presidente Donald Trump instó hoy a su fiscal general, Jeff Sessions, a investigar a su predecesor Barack Obama y los demócratas porque la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 se produjo bajo su mandato.

“Pregunta: ¿Si toda la injerencia rusa tuvo lugar durante la Administración Obama, justo hasta el 20 de enero, por qué no son ellos sujetos de la investigación?”, subrayó Trump en su cuenta de Twitter, al referirse a la fecha de 2017 en la que llegó a la Casa Blanca.

“¿Por qué Obama no hizo algo sobre la injerencia? ¿Por qué los delitos demócratas no están bajo investigación? ¡Pregunten a Jeff Sessions!”, agregó el mandatario en referencia a su fiscal general.

Question: If all of the Russian meddling took place during the Obama Administration, right up to January 20th, why aren’t they the subject of the investigation? Why didn’t Obama do something about the meddling? Why aren’t Dem crimes under investigation? Ask Jeff Sessions!

