21 Feb, 2018 - 9:38 am

Hermes Faustino Ramírez Ávila

Doctor en Ciencias Penales

Catedrático de Derecho

E-mail: hermes_fra82@outlook.com

En el amplio contexto respecto a los aportes que otras áreas o ciencias ejercen con un alto nivel significativo en la construcción de pensamiento crítico, son las contribuciones de la filosofía con nociones inherentes a la condición humana. De hecho, repasando algunas notas en un viejo libro consideré exponer algunas líneas que se mantienen vigentes en la actualidad, propias de la escuela filosófica antigua de mucha influencia entre el siglo III a.C. hasta el siglo II d.C., con exponentes como Marco Aurelio, Cicerón, Zenón de Citio, Séneca, entre otros, conocida como el estoicismo.

Suele ser muy común, que el conocimiento en esta etapa de la historia nos haga desconocer o ignorar las ideas esenciales de lo que reflexionaban los seres humanos miles de años antes. Sobreviven aún, profesores universitarios de filosofía presocrática o filosofía antigua que dejan tímidamente luces de discernimiento en los pizarrones que en ocasiones se diluyen ante el desinterés de sus alumnos. El estoicismo en términos simples aspiraba alcanzar la tranquilidad y la vida, digna de ser vivida.

Muchos son los autores y obras que sobresalen en estas escuelas, pero quiero referirme en especial a las enseñanzas de un humilde filósofo griego llamado “Epicteto”, quien fue un esclavo en roma durante gran parte de su vida, y cuyas experiencias quedaron inmortalizadas en un escrito denominado “Enquiridión” elaborado por uno de sus alumnos “Lucio Flavio Arriano”, escrito que recoge pensamientos morales hoy traducidos e interpretados en varios idiomas, aspectos de consideración ética.

Referido como “Manual de Epicteto”, -sin duda- en la profundidad reflexiva de su ilustración, encontraron la inspiración grandes filósofos como Immanuel Kant, René Descares, Alberto Camus, Baruch Spinoza por mencionar algunos. Básicamente, es más que un escrito de cultura general que se aparta de los dogmas fundamentalistas y plantea principios que forjan parámetros de sabiduría. Algunas de ellas las siguientes: *Cuando algo acontece, lo único que está en tu mano es la actitud que tomas al respecto; tanto puedes aceptarlo como tomarlo a mal. *Ejercita la discreción al conversar.

*Lo que en verdad nos espanta y nos desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos acerca de ellos. *Sobre la muerte, es nuestro concepto de la muerte, nuestra idea lo que nos aterroriza. No temas a la muerte, teme al temor a la muerte. *Las cosas son sencillamente lo que son. Los demás que piensen lo que quieran; no es asunto nuestro. Ni vergüenza ni culpa.*La libertad es la única meta que merece la pena en la vida. *La felicidad depende de tres cosas: la voluntad, las ideas respecto a los acontecimientos en los que estas envuelto y el uso que hagas de esas ideas.

*La auténtica felicidad siempre es independiente de las circunstancias externas. Practica la indiferencia con las circunstancias externas. *La felicidad solo puede hallarse en el interior. *Sé fiel a tus verdaderas aspiraciones pase lo que pase a tu alrededor. *Mantente fiel a tus ideas espirituales aunque sea objeto de burla por parte de aquellos que abandonan los ideales por la aceptación social o la comodidad. *Querer agradar a los demás es una trampa peligrosa *Valora tu mente, aprecia tu razón, mantente fiel a tu propósito. *Define claramente la persona que quieres ser.

*Cuidado con las compañías: el mundo está lleno de semejantes agradables y con talento. La clave es asociarse solo con personas que te eleven, cuya presencia saque lo mejor de ti mismo. *El cuerpo: cuídalo, pero no hagas alarde de él. *Prefiere la satisfacción duradera a la gratificación inmediata. *El pensamiento claro es vital: es importante aprender a pensar con claridad. Mediante un pensamiento claro somos capaces de dirigir la voluntad, ser fieles a nuestro auténtico propósito y descubrir los vínculos que nos unen a lo demás y los deberes que resultan de dichas relaciones.

En un lenguaje llano, este humilde filósofo atiende a la dimensión del “deber ser” de los seres humanos en su formación intelectual; procurar el establecimiento de normas morales, que asimismo ayudan a regir su conducta, pueden orientar su conocimiento en una valoración sobre su propia existencia, conciencia y sus acciones en relación a los demás en sociedad. La importancia radica en la autonomía de pensamiento, en la no coercibilidad, es una especie de manifestación interna de individuo.

La problemática converge tanto en el interior de la persona como en la colectividad. Retomar estas nociones de la filosofía antigua coadyuva a una mejor comprensión de las cosas, del mundo y de la vida, reviste de especial atención para encauzar las concepciones, perspectivas, ideas, actos o discurso en los diversos ámbitos de nuestro entorno, más en momentos de degradación axiológica en la sociedad, que exhiben a los ser humanos con una malformación moral, llevando al irrespeto absoluto de la vida, las ideas ajenas, la propiedad, la autoridad y la ley.