La extorsión y sus implicaciones

Los que opinan sobre este tema tienden a pelear entre ellos, se diferencian unos a otros políticamente, así no se abona en provecho del problema. Una verdad, es que hay una gran fuerza policial-militar dedicada a protección de funcionarios y familias económicamente pudientes, eso es algo que debe eliminarse de inmediato.

Esos grupos de 8-10 hombres enmascarados a bordo de vehículos todo terreno, doble tracción, pick up, color verde, con armas de asalto y alto poder, no sirven en callejuelas y callejones para labores de patrullaje, deben reducirlos a la mitad y así duplicar su presencia en las áreas de patrullaje, y armados como policías, no para una guerra inexistente, atemorizan a la población honrada por su escaso entrenamiento e interacción social con los ciudadanos no combatientes.

Creo firmemente en que todos podemos aportar en vez de diferenciarnos, descalificándonos los unos a los otros como hondureños que todos somos, aportemos juntos. Bajo la premisa que todos somos necesarios, pero no indispensables, podemos inferir que se puede prescindir de darle seguridad a alguien porque ostenta un cargo político gubernamental, a excepción de lo que implica seguridad policial y al más alto nivel.

Este es un gasto que nadie relaciona… 3 camionetas y dos patrullas motorizadas son 15 hombres, 15 sueldos, que se vuelven 30 hombres a dos turnos diarios, más otro turno para vacaciones, permisos, enfermedades que sean 10 rotatorios, dedicamos 40 salarios al mes para andar con un hombre; pero sigamos calculando porque tiene 2 en la casa, 2 en el trabajo, otros dos con la señora y los hijos igual, encontramos 8 hombres, con 4 rotatorios serán 12 más que agregar a los 40 anteriores, llegamos a la conclusión que dedicamos 52 valiosas personas para el círculo social, político, económico y familiar de un político del gobierno ¿vale esto la pena? Pagar 14 salarios anuales, hay allí más hombres que en una posta de policía de una colonia grande, de varias colonias, por favor ¿hay o no hay allí un problema?

Acotemos aquí que no hemos escrito nada sobre el valor de los vehículos en uso y en reserva, los pertrechos militares necesarios que se refiere a armas, municiones, uniformes, chalecos antibalas y equipo básico, más el gasto en gasolina, mantenimiento vehicular; la poli tiene que comprar sus tres tiempos de comida, estos reciben su rancho donde quiera que estén y en horario. Bueno, como verán, sin ser “experto”, es evidente que el problema de la falta de cobertura geográfica en el tema de seguridad ciudadana anda por este rumbo, sobre todo al pensar que nos faltó multiplicar a esos 52 hombres o los 728 sueldos al año, por todos los personajes políticos que están gozando de este privilegio. Pensar no es malo, pero daña al malo.

¿Se fijaron que no hablamos de la extorsión que esperaban como tema de contenido del artículo? La razón es simple, el contenido detalla claramente que estamos siendo extorsionados, sí, pero por unos pocos políticos en detrimento de nuestra propia seguridad civil, ciudadana y familiar. Para que vean, que no lo miramos todo, cuando abordamos un tema como la extorsión.

Óscar Orlando Bonilla Landa Blanco

Paseo al Picacho, Tegucigalpa

obonillal@yahoo.es