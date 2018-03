LA FUNCIÓN Y EL ESTRENO

LA función –que en estreno se exhibe en los principales escenarios del país para asombro de perplejos espectadores– entre funcionarios internacionales en la sede de la OEA y los asignados a la MACCIH, ha tirado a un segundo plano la trama del diálogo aquel que urgía dizque para resolver la “crisis post electoral” que, al día de hoy, no ha logrado arrancar. De tal suerte que lo que en su momento tuvo matices de crisis política –cuando las multitudes furiosas andaban en las calles, las turbas violentas se enfrentaban a los antimotines, la zozobra por carreteras trancadas y negocios cerrados y la incertidumbre amenazaba la instalación del Congreso y la toma de posesión– en la medida que el tiempo pasa y el auditorio se acomoda a su habitual rutina, ha ido paulatinamente descendiendo a categoría de conflicto.

Si dejan correr los días, las semanas y los meses, cuando regresen los exploradores de la ONU ya con alguna respuesta del Secretario General sobre la facilitación solicitada –porque aquí no hay chunche que les acomode y hasta la confianza hay que pedirla prestada al exterior– y al fin se sienten a platicar no van a acordarse cuál era la premura del colosal problema que los convocaba. A estas alturas ya la modalidad, la naturaleza y posiblemente hasta la temática del diálogo cambiaron. Mucho se tardaron los renuentes –con tantos amagos y condiciones– que dejaron pasar la coyuntura para sacar más de la negociación allá cuando la tensión alcanzaba su clímax. En su momento advertimos que así como hay problemas que no tienen solución los hay que se arreglan solitos. Ahora bien, fue la renuncia del vocero de la MACCIH lo que puso el detonante al desencuentro que ya días se venía gestando. Por medio de conferencias de prensa, sendas cartas públicas dirigidas al pueblo hondureño que antes no tenía quien le escribiera, de parte de ambos bandos, mensajes de correos electrónicos y una ráfaga de twitters, en pocas horas el amable público pudo enterarse del cisma. El vocero de la MACCIH –en respuesta a una nota del Secretario General lamentando “la falta de resultados de la misión pese a haber tenido los recursos y plena libertad de acción”– renuncia al cargo por “la carencia de apoyo de la Secretaría General”. Pero lo insólito –aparte de otras denuncias– devela paracaidismo en la contratación de funcionarios con fondos de la Misión. En solidaridad igual se van varios de los procuradores del equipo arguyendo que “río que suena piedras lleva”.

El Secretario General avisa en un twitter que envía al Inspector General a investigar “denuncias de infiltración y acoso”. Al día siguiente –aparentemente referida a una conversación grabada que circula en las redes– uno de los renunciantes denuncia a “un par de impresentables en la OEA-MACCIH por expresiones racistas” en su contra. Almagro responde en otro twitter que ha instruido al Inspector General y a la Secretaría de Asuntos Legales ampliar la indagación a los temas de “racismo y xenofobia”. Pero aquí ni con el retrato enfrente –para admirar y recapacitar sobre todo lo que la pintura revela– se desiste de esa nociva supeditación a lo ajeno descalificando lo propio. Mientras la clase política se despedaza entre sí –hasta que consiga destruir el sistema y llevarlo a niveles insalvables y que la sociedad se harte del todo de los políticos– esta amarga experiencia no hace más que evidenciar que los mismos vicios internos, fisuras, pecados sobre los que renegamos también los hay en los entes de afuera y en las instituciones que nos mandan de chaperones. Sin embargo, no hay escarmiento. La súplica de las almas en pena –huérfanas de estima propia y en vergonzosa negación de la soberanía nacional– es implorar que “no nos dejen solos” librados a nuestra ingrata suerte.