Lecciones cívicas de Gálvez a JOH

21 Feb, 2018 - 12:18 am

Por Óscar Lanza Rosales

olanza15@hotmail.com

Quiero compartir con ustedes los principios con que gobernó el país, el doctor Juan Manuel Gálvez, de 1949 a 1954. El presidente en mangas de camisa, humilde, el que reconcilió a la familia hondureña en aquella época, y que se dedicó a realizar el bien común para todos los hondureños, sin sectarismos. Uno de los mejores presidentes que ha tenido Honduras en el siglo XX, contrario al Presidente Hernández, su correligionario, que no se parece en nada en su manera de actuar.

Lo que voy a compartirles, lo he tomado de un librito “El ideario de una democracia”, una joya, que ha sido elaborado a base de sus declaraciones a medios de comunicación, nacionales y extranjeros, y que va con dedicatoria para JOH, a ver si se le pega algo de estos mensajes, que he tratado de resumirlos al máximo.

Gobernar con principios democráticos: “Mi gobierno trata de proseguir un proceso democrático auténtico, de trabajo, justicia, orden y libertad, requisitos esenciales para el mantenimiento de la paz y la prosperidad de nuestro pueblo. No a base de demagogia y de pugnas de un sector del pueblo contra el otro u otros. La campaña del odio o de la venganza es la peor droga con que se puede envenenar la conciencia nacional. Una de las mayores satisfacciones de mi vida ha de ser el hecho que mi gobierno, con su régimen de libertades ciudadanas, contribuya, dentro de sus posibilidades, al afianzamiento de la democracia en Honduras”.

Garantizar los derechos esenciales del hombre: “La mejor manera de fortalecer las defensas cívicas, éticas y morales de un pueblo, es mediante un régimen justo, y desarrollando un programa de prosperidad general del país”.

El uso del poder: “No he llegado al poder ni con apetitos de mando ni con ambiciones de lucro, pues jamás en mi vida pública he alimentado esas codicias bastardas. El poder es, para mí, una función que la nación delega en un ciudadano para que lo ejerza dentro del marco de la Constitución, y con el propósito generoso de que preste un servicio exclusivo para beneficio del pueblo”.

La verdadera misión de un gobernante: “Servir a su pueblo como un ciudadano cabal y hombre de bien. Se gobierna para toda la nación, para su seguridad y para sus grandes aspiraciones. Con la misión de evitar el desarrollo de fuerzas en pugna, para no frustrar la labor del gobernante. El pueblo hondureño, hasta el momento, está dando cada día un ejemplo de civismo. En lo que a mí corresponde, declaro que no descansaré ni un solo instante, por mantener en alto las conquistas cívicas logradas”.

Realizar un gobierno democrático de conciliación nacional: “Ese fue mi mensaje inaugural, eliminando definitivamente las viejas rencillas que escindieron la fraternidad del pueblo y que ocasionaron tantos quebrantos a la patria. Tengo mi resolución de presidir un gobierno que cultive la armonía social, como fundamento esencial de la paz”.

“La libertad de expresión viene a ser para mí, un poder del pueblo hondureño, que me está señalando cada día los aciertos y desaciertos de mi gestión como gobernante para regir sus destinos. Cuando un pueblo marcha sin libertad de expresión, es como un ciego que tiene que caminar lentamente por un sendero sin orientación y sin la luz que clarifica las cosas y los hechos”.

Selección de sus colaboradores: “Tengo el propósito de brindar oportunidad a todos los hondureños, que deseen colaborar con mi gobierno, atendiendo a la aptitud, honradez e idoneidad y a mi más íntima confianza”.

Un testimonio de quién es Juan Manuel Gálvez, la expresa Eugenio Palacios Bate, ministro de Chile de aquel entonces: “El presidente de Honduras es un talentoso abogado. Gran demócrata, que ejerce el poder fiel a las leyes y al derecho. Une a esas condiciones, una probidad y honradez a toda prueba; posee una simpatía y sencillez innatas, de dónde ha nacido un sincero cariño hacia su persona de todo el pueblo. Puedo agregarles, que el presidente Gálvez, en sus paseos, no necesita escoltas ni guardias; no vive en el palacio del gobierno, sino que en su casa propia, y no acepta usar otro automóvil, sino que el suyo”. Casi en iguales términos se manifiesta Alfredo E. Hernández, ministro de Costa Rica: “Hasta la oposición siente simpatía por él, que lo ven como el funcionario íntegro, dedicado a trabajar por el progreso de Honduras”.

¡Ojalá que el Presidente JOH hiciera suyas estas lecciones de su correligionario Gálvez, y las pusiera en práctica por el bien de Honduras!