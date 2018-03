Televisa rompe con director que violó a Karla Souza

Las declaraciones que Karla Souza realizó el día de hoy estremecieron al mundo del espectáculo en México. La actriz mexicana dijo haber sido violada por un director en una serie en la que trabajó hace algunos años.

En la entrevista que Carmen Aristegui le hizo a Souza, la estrella de “How To Get Away With Murder” jamás reveló el nombre, pero ahora ya sabemos quien fue.

Televisa lanzó un comunicado de prensa informando que había cortado su relación laboral con Gustavo Loza, productor y director de la serie “Los Heroes del Norte”, en donde participó Souza.

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”, se lee en el comunicado.

La productora mexicana deja claro que Loza no era un empleado directo pero si habían colaborado juntos, así como en la serie “40 y 20” que había tenido éxito en la televisora recientemente.

“Será cancelado cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del señor Loza”, continuó el comunicado. “El señor Loza no es empleado de Televisa, pero sí ha colaborado con proyectos de la empresa por varios años”.

Finalmente, la televisora de San Angel se solidarizó con la actriz tras su denuncia.

“Queremos manifestar nuestra solidaridad con Karla Souza y la mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias. Televisa no tolerará conductas como la denunciada hoy”, concluyó el comunicado.