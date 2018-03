Wilson Palacios en la nómina olimpista que viajó a Costa Rica

Olimpia viajó hoy a Costa Rica para medirse a Red Bull por la Concachampions, el mediocampista, Wilson Palacios, fue la gran sorpresa en la nómina, sin embargo, el propio futbolista declaró que no está para jugar, sino que para trabajar con el preparador físico y estar a punto lo antes posible.

“No voy a jugar, viajo para estar entrenando con el preparador físico, estoy motivado porque ya días no me concentro, estoy emocionado es año y medio de no reunirme con un plantel profesional, es algo especial para mí esta posibilidad”.

Ver nota completa aquí