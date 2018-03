En 17 años Honduras tendrá sobrepoblación de ancianos

22 Feb, 2018 - 4:30 am

Un estudio demográfico revela que dentro de 17 años, Honduras tendrá una alta población de adultos mayores y el país se debe preparar para ese fenómeno, ya que se enfrentará a las demandas de servicios públicos y sociales.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Dirección de Educación Superior (DES), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ramón Ulises Salgado, quien indicó que Honduras ha sido un país con población joven, pero ahora ya está pasando a otra etapa.

“Los demógrafos han estado haciendo estudios, sobre todo de la región de los países centroamericanos y ellos han determinado que la edad entre 15 a 24 años es la población más joven con edad de trabajar”, señaló Salgado.

“Ellos han usado el concepto de bono demográfico para referirse a cuáles de los países tienen la población más joven en términos de cantidades y cuándo se va terminar ese bono”.

En el caso de Costa Rica y Panamá, los cálculos que han hecho los demógrafos indican que para el 2020 se les termina el bono demográfico, es decir, que tendrán la población adulta entrando a la vejez y saliendo de la edad productiva.

Para el caso, a Honduras, Nicaragua y Belice se le terminará el bono demográfico en el 2030. En tanto, en Guatemala ese fenómeno ocurrirá en el 2050. El académico indicó que el bono demográfico es la oportunidad para formar a los jóvenes para incorporarlos al mundo laboral.

“Hay una urgencia de que las políticas del Estado en el tema de la educación y formación formal y no formal, deben implementarse para que no se desaproveche ese recurso humano en la edad productiva, porque si no se hace, vamos a perder esa generación de jóvenes porque se van a envejecer”.

De momento, los estudios reflejan que en Honduras alrededor de 463,000 jóvenes solo estudian, 158,000 estudian y trabajan, 717,000 solo trabajan y 470,000 no estudian ni trabajan. Sin embargo, esas cifras cada vez varían hacia el alza, de manera negativa, por falta de políticas públicas que les generen oportunidades, mientras que otros emigran del país.