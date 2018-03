Actrices mexicanas suman denuncias de abuso sexual a la de Karla Souza

22 Feb, 2018 - 8:38 am

Stephany Sigman, Paola Núñez y la clavadista olímpica Azul Almazán

México.- Las actrices mexicanas Stephany Sigman, Paola Núñez y la clavadista olímpica Azul Almazán se sumaron hoy a las denuncias de Karla Souza al revelar que también sufrieron abusos y violencia sexual en los inicios de sus carreras.

Sigman, protagonista de la película “Miss Bala” (2011), denunció a la periodista mexicana Carmen Aristegui en CNN Televisión que cuando tenía 22 años fue acosada por un director y su esposa para tener relaciones con ambos.

Relató que en una fiesta esta pareja la empujó a una habitación oscura para tocarla a lo cual ella se opuso y se defendió y denunció que un par de años después los encontró de nuevo y el acoso se repitió.

“Cuando salí (de la habitación) le conté a la gente, a mis amigos, que me contestaron es fulanito, así es él, hace lo mismo siempre, ya ves que son muy excéntricos como pareja”, relató Sigman a la cadena.

La actriz Paola Núñez hizo público el acoso y terror psicológico que sufrió por parte de un productor que quería tener sexo y que para ello la hizo creer que estaba en deuda con él por conseguirle un papel.

Núñez aseguró que una noche fue citada por esta persona a su oficina y cuando se dio cuenta lo que pretendía salió del lugar y al día siguiente renunció al proyecto, además de que el mismo productor la retiró el mismo.

La clavadista Azul Almazán, quien participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, denunció que fue acosada por su entonces entrenador Francisco Rueda, entre otras cosas por medio de masajes y situaciones incómodas y mirar películas pornográficas.

Karla Souza denunció este martes que a principios de su carrera un director con el que trabajaba la buscaba por las noches en su habitación con la excusa de hablar de las escenas de la filmación y que comenzó a tener acercamientos que ella creía que no podía rechazar.

Después de un mes de “abuso total de su poder”, Souza dijo que acabó por ceder a que la besara, la tocara “de formas que yo no quería” y “en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó”.

A raíz de esta denuncia, la cadena mexicana Televisa anuncio que rompía su relación laboral con el cineasta Gustavo Loza, quien dirigió a Souza en la serie “Los héroes del norte” y después en la película “¿Qué culpa tiene el niño?”. EFE