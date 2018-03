Diálogo con Óscar A. Flores 1/2

Habitaciones Propias comparte el día de hoy, como parte de una labor de recopilación histórica de la cultura hondureña, una entrevista o más bien podríamos decir “diálogo”entre dos figuras de las letras hondureñas y centroamericanas: Oscar Acosta y Oscar Flores, en una primera parte:

O. A: Oscar Flores, abogado y literato nacional no necesita presentación ante nuestros lectores, es verdad. Más si hemos querido llegar ante él, para captar, en forma honda y personal, algo específicamente relacionado con su actividad creadora en el campo de la Literatura Nacional; algo acerca de sus impresiones del mundo espiritual en el ramo de la literatura, que a él le ha tocado vivir. Y el papel que ha desempeñado en este mismo mundo de las letras.

Dos libros ha publicado recientemente Oscar A. Flores. Son ellos “Presencia del Olvido” y “La voz está en el viento”. Ambos han tenido una magnífica acogida, tanto en el campo de la crítica literaria como en la aceptación del lector. El género literario del cuento, como bien sabemos, es uno de los más difíciles que existen. Existe imaginación, dominio de la técnica y pureza en el idioma. Todos estos aspectos los conoce y domina a la perfección el escritor en referencia. Tal nos demuestran sus dos obras de reciente publicación.

Y es a raíz de estas apariciones, que hemos ido a entrevistarlo, para llevarle al lector la impresión personal del escritor al que hemos hecho mención en el primer párrafo de la entrevista. El diálogo -sobre literatura, ya que esta vez entrevistamos únicamente al escritor- se inició con la forma siguiente:

¿En qué año principio usted su carrera literaria?

-Si por“carrera literaria”hay que entender el hecho de escribir para el público, yo me inicié, si mal no recuerdo, allá por el año de 1932.

¿En qué publicaciones se inició usted?

-En “El Cronista” y la “Revista Tegucigalpa”. Y luego en algunas revistas del exterior: “Claridad”, de Buenos Aires; la“Nueva Democracia” de Nueva York;“Repertorio Americano”, de San José de Costa Rica, esta última la gran revista que dirigió hasta su muerte Don Joaquín García Monje.

¿Qué formas literarias cultivaba usted entonces?

-Comentarios periodísticos de carácter político social y literario y ensayos breves sobre los más diversos temas. También escribí algunos cuentos.

¿No escribió nunca versos?

-Nunca. La creación en versos es una suerte de los privilegiados y yo no lo soy. Recuerdo que una novia se empeñó una vez en que le escribiera en su álbum un soneto. No pude. Ante el fracaso y para que la linda muchacha no se decepcionara de mí, porque ella me creía poeta, le pedí a Daniel Laínez que me lo escribiera. Daniel cumplió el encargo a la perfección como solo él sabía hacerlo. Yo no hice más que firmar como mío lo que era ajeno.

Publicado originalmente en el Diario“El Día, página de Arte y Letras de la Semana”. Tegucigalpa, D.C., 8 de enero de 1971