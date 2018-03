Embajador Pierre Christian Soccoja Agasaja a catadores de tabaco

El embajador de Francia Pierre Christian Soccoja y Maya Selva, miembro de la Cofradía Jean Nicot, ofrecieron un coctel a un grupo de catadores de tabaco procedentes de Francia, el pasado 14 de febrero.

La reunión se llevó a cabo en la residencia del diplomático, con la asistencia de distinguidos invitados, entre ellos la encargada de negocios de la embajada americana, Heide B. Fulton.

Los visitantes permanecieron tres días en el país para conocer el proceso de producción, elaboración de los puros, la temática alrededor del tabaco y su historia.

La ocasión fue oportuna para integrar al grupo denominado “Cofradía Jean Nicot”, a tres nuevos miembros, el reconocido artista mundial del grafitis Ciryl Kongo de origen francés, así como los hondureños Luciano Durón y José Castillo, catadores nacionales.

La Cofradía Jean Nicot fue creada en 1961 con el fin de celebrar los 400 años del tabaco en Francia. La organización tiene como objetivo compartir y opinar sus vivencias, la cultura y el diario vivir en la degustación de los puros, así como su procedencia y su historia.