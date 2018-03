Embajadora de Taiwán entrega becas a Militares hondureños

Un grupo de militares hondureños partirán hoy a la República de China- Taiwán, para fortalecer su formación militar a través de las becas que les entregó en ceremonia oficial la embajadora Ingrid Hsing.

Los 5 galardonados son el coronel Hosmel Banegas, quien recibió la beca Maestría Guerra Política; el teniente coronel Rubén Almendarez, Curso de Defensa Nacional; el Mayor Rodolfo Ortiz, Curso de Comando y Estado Mayor; los cadetes Selvin Muñoz, Academia Militar del Ejercito Caballero y Julio Hernández Academia Militar Aérea Caballero.