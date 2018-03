Gustavo Loza sobre Karla Souza: “Yo fui su novio, no su violador”

La polémica continúa, luego de que la actriz Karla Souza declarara que fue violada en los inicios de su carrera por un director de cine y de que Televisa culpara de inmediato a Gustavo Loza, sin fundamentos, con el siguiente comunicado:

“Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza”.

El productor dijo que se defenderá de tal acusación y ya está en pláticas con sus abogados.

“Yo quiero estar preparado para cualquier cosa, no tengo nada que ocultar. Es increíble este linchamiento mediático, cómo es posible señalar a una persona, sin que la afectada lo haya hecho. Me voy a defender, estoy hablando con mis abogados”, comentó.

Para defenderse aún más de esta acusación, el cineasta reveló que fue novio de Karla Souza: “Yo llegué a tener una relación sentimental con Karla, nunca lo había comentado porque ya es una mujer casada y merece respeto. Eso no me hace un violador. Fuimos novios en 2010, cuando hicimos Los Héroes del Norte, no fue una relación de dos días, duró bastante. En 2009 la conocí en el Festival de Cine de Guadalajara. Se acercó a mí y me pidió trabajo, nos fuimos de fiesta esa noche; después de un año le hablé para Los Héroes del Norte, tuvo éxito su personaje y se quedó por tres temporadas”, dijo.

Gustavo Loza le pide a Karla Souza que salga a aclarar esta polémica y que, de ser necesario, revele el nombre del verdadero violador: “Espero que Karla lo aclare y dé su versión. Yo la busqué y no me contestó. Yo deseo que salga a decir quién es su agresor. Nunca me platicó nada del tema. Me dijo otras cosas; yo conozco su vida; conozco a su mamá, a su hermano. Su infancia, su adolescencia. Sí tuve sentimientos fuertes hacia Karla. Cuando me dijo que se iba a casar yo le dije que no lo hiciera y ella me dijo que perdí mi oportunidad; después ya no la volví a ver”, finalizó en entrevista radiofónica con Javier Poza.

¿QUIÉN ES GUSTAVO LOZA?

Inició como creador de contenidos para niños como Bizbirije y Mi gran amigo. Debutó en el cine en el 2001 con Atlético San Pancho. En televisión dirigió Al otro lado, Paradas continuas y La otra familia. Coincidió con Karla Souza en Los Héroes del Norte en el 2010 y ¿Qué culpa tiene el niño?, en 2016. Actualmente produce las series 40 y 20, para Televisa, y Run Coyote Run, para FX.

¿QUIÉN ES KARLA SOUZA?

Nació el 11 de diciembre de 1985, de padre chileno y madre mexicana. Tiene un hermano gemelo que se llama Jerónimo y una hermana. Le gustaba bailar como Michael Jackson y el trapecismo. Vivió mucho tiempo en Aspen, Colorado. Estudió en Francia, Londres, Moscú y México. Habla inglés, francés y español. Llegó a subir 15 kilos por depresión. Ha revelado que la llegaron a discriminar por ser chaparrita y blanca.